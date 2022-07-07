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南市溪北首處親子館 南瀛親子服務中心揭牌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市南瀛親子服務中心今上午揭牌，市長黃偉哲（中）等人與會。記者謝進盛／攝影
南市南瀛親子服務中心今上午揭牌，市長黃偉哲（中）等人與會。記者謝進盛／攝影

台南市政府社會局今在新營區南瀛親子館舉辦「南瀛婦女福利服務中心」揭牌儀式，市長黃偉哲出席時表示，市府未來也將在曾文區、北門區逐步設立更多的婦女福利服務中心，深化推動婦女福利及權益。

揭牌儀式邀請黃偉哲、立委賴惠員、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、蔡秋蘭、新營區長翁振祥、後壁區長黃炳元等人與會。

黃偉哲說，這是溪北地區第一處婦女福利服務中心，未來也將在曾文區、北門區逐步設立更多婦女福利服務中心來服務市民。市府未來也會持續撥補經費，充實婦女福利服務中心設備。

社會局長陳榮枝表示，因應近年來性別平權、婦女權益日漸受重視，婦女人口比例逐年提升，截至111年5月止，台南市總人口數為185萬1483人，女性人口有93萬24人，佔了50.2%，已超越男性人口數。

社會局說，台南市首座婦女福利服務中心據點位於安平區社會福利綜合大樓，新營區南瀛親子館南瀛婦女福利服務中心是第二處，以利持續推動南市婦女福利、性別友善政策及倡導性別平權。

社會局說明，台南市各處婦女福利服務中心將針對在地需求及特色，發展支持性團體、成長團體、工作坊、探索營、讀書會等婦女福利方案，以培力婦女個人增能與發展，另為了共同響應婦女權益議題，也將於婦女節、台灣女孩日辦理重大節日慶祝活動，提醒各界重視女性議題，建構友善女性社會環境。

有關婦女中心相關事宜可瀏覽【台南市婦女福利服務中心】臉書粉絲專頁、或加入官方LINE帳戶【@ivk7859e】。

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