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百大青農選拔嘉縣成績耀眼 縣農會總幹事：我青農我驕傲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜（右三）帶人貼紅紙祝賀。圖／嘉縣農會提供
農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜（右三）帶人貼紅紙祝賀。圖／嘉縣農會提供

農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣計有個人組4組、團體組2隊入選，成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜上午帶人貼紅紙祝賀說，「我青農我驕傲！」

農委會不同於前5屆遴選方式，所遴選出青農，將作為青年從農之標竿楷模。嘉義縣青農入選全國第六屆百大青農名單如下: 個人組：侯喬偉 (太保市/草莓)；許永輝 (大林鎮/蘭花/萵苣)；黃昶銪 (番路鄉/茶葉)；柯明賢 (義竹鄉/白蝦)。

團體組：陳明勝、賴宏銘、黃凌肇、張韡耀 (六腳鄉/小黃瓜/毛豆等)；林家如、蔡淑珍、官慧純 (新港/太保/洋香瓜/小番茄)。

黃貞瑜貼紅紙恭賀黃昶銪、侯喬偉、許永輝，3人都表示感謝縣農會輔導帶領，讓青農返鄉不孤單，視野更寬廣；入選團體組的官慧純興奮吶喊，「我青農、我驕傲！嘉義青農就是讚！」

黃貞瑜說，青農輔導是縣農會重點工作，嘉縣青農聯誼會人數從5年前，她上任200多人，這幾年經農會努力，不管經費或資源協助都讓青農有感，輔導18鄉鎮成立青農分會，成員至今超過1600人，青農發展從單打獨鬥，走向跨鄉鎮同心協力；黃貞瑜表示，縣農會將持續努力，提升青農光榮感，打造更棒從農環境以及更貼心的輔導。

農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜（左二）帶人貼紅紙祝賀。圖／嘉縣農會提供
農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜（左二）帶人貼紅紙祝賀。圖／嘉縣農會提供
農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜（右）帶人貼紅紙祝賀。圖／嘉縣農會提供
農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜（右）帶人貼紅紙祝賀。圖／嘉縣農會提供

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