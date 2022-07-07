百大青農選拔嘉縣成績耀眼 縣農會總幹事：我青農我驕傲

農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣計有個人組4組、團體組2隊入選，成績優異，縣農會總幹事黃貞瑜上午帶人貼紅紙祝賀說，「我青農我驕傲！」

農委會不同於前5屆遴選方式，所遴選出青農，將作為青年從農之標竿楷模。嘉義縣青農入選全國第六屆百大青農名單如下: 個人組：侯喬偉 (太保市/草莓)；許永輝 (大林鎮/蘭花/萵苣)；黃昶銪 (番路鄉/茶葉)；柯明賢 (義竹鄉/白蝦)。

團體組：陳明勝、賴宏銘、黃凌肇、張韡耀 (六腳鄉/小黃瓜/毛豆等)；林家如、蔡淑珍、官慧純 (新港/太保/洋香瓜/小番茄)。

黃貞瑜貼紅紙恭賀黃昶銪、侯喬偉、許永輝，3人都表示感謝縣農會輔導帶領，讓青農返鄉不孤單，視野更寬廣；入選團體組的官慧純興奮吶喊，「我青農、我驕傲！嘉義青農就是讚！」