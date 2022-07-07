台南溪北首座婦女福利服務中心揭牌 供休閒學習

台南市南瀛婦女福利服務中心今天揭牌，這是台南溪北地區第一處婦女福利服務中心，台南市府未來將陸續在曾文區、北門區設立服務中心，提供婦女休閒及學習成長。

台南市長黃偉哲今天上午在新營區南瀛親子館主持南瀛婦女福利服務中心揭牌儀式，黃偉哲期待婦女福利服務深耕台南。

黃偉哲表示，婦女福利服務中心提供設施及互動學習成長，市府也將撥補經費，充實婦女福利服務中心設備，以利婦女使用。

台南市政府發布新聞稿指出，截至今年5月，台南市總人口數185萬1483人，其中女性93萬24人，約占50.2%，已超越男性人口；市府將積極拓展婦女福利場館，推動婦女福利、性別友善政策及倡導性別平權，讓婦女福利服務遍地開花。

台南市社會局表示，婦女福利服務中心將以在地需求及特色，發展支持性團體、成長團體、工作坊、探索營、讀書會等，培養婦女個人增能與發展，且將於婦女節、台灣女孩日辦理重大節日慶祝活動。