蔡易餘車禍休息1天續跑行程拜媽祖、王爺 問候布袋鄉親

嘉義縣立委蔡易餘昨天車禍輕傷，飽受驚嚇，參拜朴子市配天宮媽祖，上午開始跑行程，回故鄉布袋新塭，向嘉應廟王爺參拜，感謝王爺保佑，讓他能夠平安度過難關，鄉親紛紛問候，表達關心。

蔡易餘說，他走進來參拜時，許多鄉親知道他車禍情，都過來向他關心，他非常感謝第一時間臉書留言，還是來電探望者，他都有收到了，真的都非常感謝大家。

蔡易餘右手肘擦傷、右小腿淤青，休息一天，上午換穿牛仔褲、球鞋，改搭另輛座車跑行程，昨晚右小腿還綁著綳帶，利用休息時間，到朴子配天宮參拜，感謝媽祖婆的保佑，把他跟車上2人從鬼門關救回來，一切都平安健康最重要。