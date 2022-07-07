南市環局推折價換好物 賣場換券當場抵用

台南市環保局推出「5回收折價換好物」活動，即日起至9月30日止與量販店及3C賣場共27處門市合辦資訊產品兌換現金折價券活動，持廢乾電池、廢電風扇、廢手機、廢筆記型電腦和廢平板電腦至指定合作賣場回收，可兌換現金折價券，每人每日最多兌換200元折價券，當場抵用。

市長黃偉哲表示，「5回收折價換好物」活動已邁入第5年，從開始的341人參與至今已累計1522人參加，這次回收兌換活動，請市民朋友一起響應。

環保局長謝世傑說示，此活動回收成效極佳，第1年回收平板電腦83台、筆電75台、電扇35台，到了去年躍升為平板206台筆電136台、電扇138台。

27個5回收折價換好物門市，大同3C門市有17處、順發電腦7處、特力屋2處、愛買台南店。廢乾電池每公斤兌換15元折價券、廢電風扇每台兌換20元折價券、廢手機每台兌換20元折價券、廢平板電腦每台兌換80元折價券、廢筆記型電腦每台兌換100元折價券。

環保局提醒，折價券使用期間為7月1日至10月31日，逾期無效。相關活動資訊請至台南市政府環保局資源回收全民動起來網站首頁活動專區查詢 (https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/ default.asp)。