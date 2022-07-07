快訊

疫後求學路／還沒畢業就起薪200萬 資工更搶手是因疫情？

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市環局推折價換好物 賣場換券當場抵用

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推出「5回收折價換好物」活動，持廢乾電池、廢電風扇、廢手機、廢筆記型電腦和廢平板電腦可兌換現金折價券。圖／擷取畫面
台南市環保局推出「5回收折價換好物」活動，持廢乾電池、廢電風扇、廢手機、廢筆記型電腦和廢平板電腦可兌換現金折價券。圖／擷取畫面

台南市環保局推出「5回收折價換好物」活動，即日起至9月30日止與量販店及3C賣場共27處門市合辦資訊產品兌換現金折價券活動，持廢乾電池、廢電風扇、廢手機、廢筆記型電腦和廢平板電腦至指定合作賣場回收，可兌換現金折價券，每人每日最多兌換200元折價券，當場抵用。

市長黃偉哲表示，「5回收折價換好物」活動已邁入第5年，從開始的341人參與至今已累計1522人參加，這次回收兌換活動，請市民朋友一起響應。

環保局長謝世傑說示，此活動回收成效極佳，第1年回收平板電腦83台、筆電75台、電扇35台，到了去年躍升為平板206台筆電136台、電扇138台。

27個5回收折價換好物門市，大同3C門市有17處、順發電腦7處、特力屋2處、愛買台南店。廢乾電池每公斤兌換15元折價券、廢電風扇每台兌換20元折價券、廢手機每台兌換20元折價券、廢平板電腦每台兌換80元折價券、廢筆記型電腦每台兌換100元折價券。

環保局提醒，折價券使用期間為7月1日至10月31日，逾期無效。相關活動資訊請至台南市政府環保局資源回收全民動起來網站首頁活動專區查詢 (https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/ default.asp)。

延伸閱讀

南市警界新氣象 刑事小隊長任派出所所長

基隆長庚醫院外溪面驚見魚群翻白肚 環局打撈4、500隻

辦學當生意？雲南學校爆「買平板進智慧班」 國務院震怒 校方退款

影／基隆大武崙溪大量魚群暴斃 環保局：太熱缺氧

相關新聞

嘉市殯儀館差點被燒毀的20萬9千元腳尾錢 找到失主了！

林姓殯葬業者去年9月，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆燜燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警...

蔡易餘車禍休息1天續跑行程拜媽祖、王爺 問候布袋鄉親

嘉義縣立委蔡易餘昨天車禍輕傷，飽受驚嚇，參拜朴子市配天宮媽祖，上午開始跑行程，回故鄉布袋新塭，向嘉應廟王爺參拜，感謝王爺...

林右昌確診前3天率團參訪嘉縣多處景點 接觸人員憂感染

基隆市長林右昌今天在臉書貼文說，出門前在家中快篩陽性，「我應該是確診了」。由於林右昌在2至4日共三天，曾率團到嘉義縣多處...

南市環局推折價換好物 賣場換券當場抵用

台南市環保局推出「5回收折價換好物」活動，即日起至9月30日止與量販店及3C賣場共27處門市合辦資訊產品兌換現金折價券活...

國中生無人機體驗營招生 為嘉縣無人機國家隊掛牌暖身

蔡英文總統宣布在嘉義縣成立無人機國家隊，8月將為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」掛牌，為培育無人飛行器產業種子人才，縣...

邁入第三年、規模同步擴大 新營甜蜜節本月登場

即將邁入第三年的台南新營甜蜜節，今年活動地點也同步擴大，本月16、17日及30、31日分別與新營天鵝湖及鐵道文化園區登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。