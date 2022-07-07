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嘉市殯儀館差點被燒毀的20萬9千元腳尾錢 找到失主了！

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林姓殯葬業者去年9月，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆燜燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9千元。記者魯永明／翻攝
林姓殯葬業者去年9月，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆燜燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9千元。記者魯永明／翻攝

林姓殯葬業者去年9月，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆燜燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9千元，林姓殯葬業者拾金不昧，轄區水上警分局依法公告半年招領期，警方說，葉姓男子出面認領亡父留下的腳尾錢。

警方說，葉姓男子看到媒體報導，出具亡父火化證明，警方調查管理員查證，查證核對無誤。發還葉男20萬9千元，葉男指稱，父親過世火化前，留下腳尾錢給子女，到火葬場忘了取出，隨庫錢一起燒，還好殯葬人員發現，感謝林姓殯葬業者。

警方表示，未燒毀的錢可拿到台銀兌換，拾得人拾得遺失物，依民法有通知或報告義務，不通知，或不清楚是何人遺失，應從速將拾得物經過，報告當地警察，將拾得物一併交付保管，警方為招領公告，自通知或最後招領之日起6個月內。

受領權人出面認領，拾得人、招領人、警察在通知、招領及保管費用受償後，要將遺失物歸還失主；無人認領，遺失物即歸拾得人所有；有受領權之人認領遺失物時，拾得人得請求報酬，但不得超過遺失物價值10分之3。

殯葬所及警方研判家屬燒亡者生前使用衣物，鈔票夾在內不慎誤燒，殯葬所說，監視器拍不到庫錢區，且不必登記，燒庫錢時機為告別式之前或後，有的家屬前一天就燒，也或告別式結束火化完才燒，該區24小時開放服務。

林姓殯葬業者去年9月，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆燜燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9千元。記者魯永明／翻攝
林姓殯葬業者去年9月，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆燜燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9千元。記者魯永明／翻攝

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