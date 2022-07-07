國中生無人機體驗營招生 為嘉縣無人機國家隊掛牌暖身
蔡英文總統宣布在嘉義縣成立無人機國家隊，8月將為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」掛牌，為培育無人飛行器產業種子人才，縣府暑假15、16日，推出兩梯次無人機AI創新體驗營暖身，對象為全國國中生 (含應屆畢業生)，名額有限，活動全程免費。
縣府經發處說，學員完成體驗課程頒發結業證書，歡迎全國國中學生 (含應屆畢業生)報名參加，活動全程免費，但學員收到報名錄取通知後，必須在規定時間內繳交活動保證金500元，全程參與活動後退還，詳情請上活動報名網站搜尋https://www.accupass.com/go/spacechiayi2022。
總統8月將到原台體大嘉義分校行政大樓的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」掛牌，經發處長江振瑋說，無人機產業發展推廣，除技術不斷自我精進，更需向下扎根，從教育做起，縣府15、16日將首次推出兩梯次的「無人機AI創新體驗營」。
針對全國國中學生設計系列課程，從基礎的無人機認識、操作到群飛設計體驗，開啟成為專業飛手的第一步，讓學生透過實際操作認識無人機產業，從試飛體驗找到對無人機的興趣，播下未來成為無人機產業新星的種子，這是年輕學子與無人機接觸的啟蒙體驗營。
另，「2022亞洲無人機AI創新應用博覽會」8月亞創中心揭牌後正式展開，由進駐無人機旗艦廠商、法人單位和學術單位共同展示最新的無人機款式與應用技術，現場有無人機競速競賽、無人機應用展演、無人機群飛展演和無人機未來展等精彩活動，讓無人機除了有國家戰略高度外，也能走入生活的應用，讓民眾對無人機有更深入認識。
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