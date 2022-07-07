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邁入第三年、規模同步擴大 新營甜蜜節本月登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
邁入第三年規模擴大，台南新營甜蜜節本月登場。記者謝進盛／攝影
邁入第三年規模擴大，台南新營甜蜜節本月登場。記者謝進盛／攝影

即將邁入第三年的台南新營甜蜜節，今年活動地點也同步擴大，本月16、17日及30、31日分別與新營天鵝湖及鐵道文化園區登場，邀請大小朋友安排周末體驗在地糖業文化特色。

主辦的台南市政府觀旅局指出，2022新營甜蜜節將舉辦「阿糖市集」，每日至少30攤特色攤商並設有DIY區，由師傅現場教學，讓大家可以親手製作棉花糖與古早味糖葫蘆，更可以在現場甜蜜留影。

此外，精彩的舞台活動表演也熱鬧滾滾，包括西洋魔術秀、百變氣球秀、甜蜜小丑秀、花式籃球秀、故事劇場及街頭藝人音樂表演等。

其中，16、17日於新營天鵝湖辦理「青春有個約」主題活動；30至7月31日於新營鐵道文化園區辦理「夏日親子同樂會」主題活動。

今年也精心設計許多創意闖關活動及親子互動活動，也建議民眾在參加活動後，可順遊新營美術園區、長勝營區、天鵝湖等特色景點，歡迎闔家一同來參與。

台南市長黃偉哲表示，新營甜蜜節是從2020年開始舉辦，在大溪北地區慢慢形成一個非常具有傳統且令人期待的活動，希望讓年輕朋友們、或是讓放暑假的學子們，能有不錯的景點可以遊玩，帶動周邊旅遊景點，包括後壁俗女村、柳營酪農區及德元埤等。

邁入第三年規模擴大，台南新營甜蜜節本月登場。記者謝進盛／攝影
邁入第三年規模擴大，台南新營甜蜜節本月登場。記者謝進盛／攝影
邁入第三年規模擴大，台南新營甜蜜節本月登場。記者謝進盛／攝影
邁入第三年規模擴大，台南新營甜蜜節本月登場。記者謝進盛／攝影

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