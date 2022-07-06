疫情送暖 米蘭時尚募集伊甸輔具清潔專車

米蘭髮型慶祝26周年舉辦「跟著女神愛媽咪」公益活動，不僅號召設計師與伊甸基金會公益大使大元林艾璇，為銀髮身障長輩化妝做造型，更呼籲全台民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。

米蘭髮型慶祝周年慶，攜手愛樂魅國際生技、愛滷冷滷、馬可先生健康烘焙、安平小舖藤喜家、亮麗專業洗衣、億進寢具、心動力健身會館、潘恩台灣茶、輕鬆購五金百貨等知名企業推出「傳愛護照」，除了結合店家消費優惠邀請民眾響應公益，更號召成大扶輪社、歸仁獅子會、BNi真鑽白金分會、群鷹公益發展協會協助推廣認購，讓愛沒有距離。

從2011年開始，米蘭髮型與伊甸基金會合作，不僅為偏鄉遲緩兒募集療育專車，更為在地身障青年籌募就業服務專車及夢想廚房烘焙設備經費。米蘭髮型董事長許漢宗表示，十幾年來，一起守護慢飛天使的上學路，支持身障孩子的就業夢想。今年希望募集這台輔具清潔專車的經費，讓全台偏鄉長者都能感受到社會的溫暖，享受健康的輔具生活。

為替身障母親們加油打氣，伊甸基金會的公益大使「大元林艾璇」今天來到現場，替銀髮媽媽畫妝做造型，再透過米蘭髮型專業設計師的美髮改造，讓銀髮媽媽們瞬間變身大明星，回到18歲的少女時代。她呼籲大家響應公益活動，讓承載滿滿愛心的輔具清潔專車可以順利啟程，讓弱勢族群擁有安全衛生的輔具。

台南市目前輪椅使用者約3萬多人，為讓偏鄉地區的身障朋友及高齡長者了解輔具清潔的重要性，伊甸基金會阿萬師清潔輔具工場自2017年起於新市區服務，並前進偏鄉部落及到宅提供輔具清潔、保養等服務。

伊甸基金會副執行長曹儉表示，輔具的清潔維護非常重要，就像家裡要定時清潔被單、床套一樣，才能讓使用者擁有更加乾淨又安全的生活。

即日起至9/30止，凡於全台米蘭髮型33家門市認購「傳愛護照」每本300元，米蘭髮型將全數捐出義賣金額，籌募伊甸基金會輔具清潔專車購車經費，幫助偏鄉身障長輩打造乾淨的輔具環境。