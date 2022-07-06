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守護山區農民生命財產安全 南警頂烈日清山兼護果
正是台南山區芒果收成期，為遏止宵小蠢動，台南市玉井警分局今起加強青山與護果勤務，警員們頂著烈日埋首其中，希望藉由落實勤務，守護果農一年來辛苦成果。
玉警分局長林獻力表示，轄內極富盛名特產芒果正值採收季節，今年芒果因產量不足致價格頻創新高，容易成為宵小覬覦目標，造成農民一整年辛苦血本無歸，保護季節性重要經濟農作產品是很重要任務。
而南化山區地廣人稀，天然隱密性高，致偏僻山區民宅、空屋、工寮，易成為不法分子藏匿及歹徒挑選犯案場所，今執行清山專案，計動員警力11名，針對南化區南化、小崙、東和里、西埔里、北平里、中坑里等偏遠山區易藏匿犯罪空屋工寮及有種植芒果果園等處所，展開全面清查及護果專案。
警方說，今天專案勤務計清查空屋、廢棄工寮18處及沿山區巡視護果，雖未發現不法情事，但展現維護治安決心，將持續以積極行動，加強勤務作為。
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