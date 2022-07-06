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影／疫情今年首度提早 台南總爺和風文化祭周六起登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情影響今年總爺和風文化祭周六起提早登場，現場安排日本舞踊演出。記者謝進盛／攝影
疫情影響今年總爺和風文化祭周六起提早登場，現場安排日本舞踊演出。記者謝進盛／攝影

「2022總爺和風文化祭」將於本周六至9月11日在台南麻豆總爺藝文中心登場，展出90多件12種類山口縣傳統工藝品，讓喜歡日式傳統工藝特色者，不用出國就能就近目睹。

台南市政府文化局今舉行記者會，文化局長葉澤山、台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之等人與會，因疫情考量，主辦單位也首度提早安排在暑假間登場，7月9、10日開幕活動，還推出日本舞踊、穿越台灣1930音樂表演、文創和風市集、大內漆器、金魚燈籠、超萌浴衣等日式手作體驗等。

葉澤山說，這次展覽以山口抽象字體做為主視覺，並以象徵大內漆器飽和光滑的底漆色為背景，集結90多件、12種類的山口縣傳統工藝品，包含大內漆器、萩燒、赤間硯、萩玻璃、萩人偶、武者織、鬼揚子、仁王面具、石人偶、金魚燈籠、德地和紙、柳井縞等，日式禪風的展場氛圍，令人耳目一新。

特別的是，這次也將山口縣可愛度滿點的金魚燈籠搬到台南來，；來自柳井市金魚燈籠是今年展覽最吸睛亮點，金魚鮮豔強烈的紅白對比色彩，長而飄逸的魚鰭和尾巴，將金魚悠遊水中的姿態，活靈活現的表現出來。而展場中除設置有45盞迷你版的燈籠做為網美拍照區，也展出以「柳井縞」織物所製成日常使用的提袋製品。

另外源於14到16世紀室町時代大內氏族的大內漆器，在精美底漆、漆塗技法、繪製花紋、裝飾工法等，都有獨到之處，這次展出與日本圓谷公司聯名的鹹蛋超人大內人偶，跨領域與工藝的結合，為展覽增添新意。

文化局指出，山口縣的「赤間硯」，迄今已有800年以上歷史，看似簡樸但做工及製作條件困難度極高，製作匠師除複雜雕刻加工技術，還須取得火藥爆破資格，才能至原料採集的坑道挖取硯石；也因條件嚴苛，目前在日本具備採集原石到製作硯台的職人，僅存3名，這次邀請來台展出的日枝敏夫及日枝陽一，正是其中2位家族傳承的匠師。

台南市政府文化局長葉澤山說明活動特色。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局長葉澤山說明活動特色。記者謝進盛／攝影
疫情影響今年總爺和風文化祭周六起提早登場，現場安排日本舞踊演出。記者謝進盛／攝影
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疫情影響今年總爺和風文化祭周六起提早登場。記者謝進盛／攝影
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台南 文化局

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