雲林小東工業區土地首標很搶手 縣府：歡迎卡位

因疫情台商回流，國內乙種工業區土地需求量大，雲林縣政府4月甫峻工的小東工業區詢問度高，首次標售5筆土地相當踴躍，接獲50封投標文件，部分土地價值也連帶升值，縣府地政處7月15日、8月2日將再辦2次招標，標售24筆土地，今也藉機傾聽企業主意見，蒐集斗六社口園區及虎尾雲高特區招標意見，知名影城、速食店龍頭等，都有意尋點進駐。

縣長張麗善表示，雲林縣生活機能不亞於其他縣市，生活費用低，也不缺水電，各方條件有優勢，醫療環境也提升，適合企業設廠，也適合定居。

張麗善說，第1次招標的5筆土地均已全部標脫，目前公告第2次標售，釋出10標共12筆土地到7月15日；第3次標售則從本月1日起公告到8月2日，釋出9標共12筆土地，2次標售總面積逾6.5公頃，以產業專用區及乙種工業區為主，並發展低汙染工業，金融保險、醫療保健、觀光工廠、餐飲旅館等都適合進駐。

今天小東工業區、斗六社口及虎尾高鐵「雲高特區」聯合招商說明會吸引十多家製造業、商城及影城業者、餐飲業者聆聽。像小東即有1處公園用地將蓋休閒育樂中心，麥當勞等知名企業都到場聆聽，評估選址中。

地政處說，在台廠商有意願蓋工廠，但現有工業區已飽和，小東工業區最大優勢是交通極為便利，鄰近國道1號，往返市區也很便捷，園區內還開拓一條長1.02公里、寬28公尺綠園道，堪稱「安全的捷徑」也節省用路人不少時間。

社口園區部分土地已賣出，作為住宅區，目前有2筆占地約1.7公頃的土地標售；雲高特區原是停車場，是舉辦農機展的主場地，未來將規畫為文創、食農等超過10種產業的專區，縣府今天聆聽業者意見，評估日後要以出租或設定地上權等方式開發。

不過「成也疫情，敗也疫情」，面臨建材、物料齊漲，加上搶工造成缺工的現象，企業設廠或投資卻步，地政處藉機輔導有意願投資的企業主，可朝異業結盟等方式合作開發，在疫中求得效益最大化。