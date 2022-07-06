聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／時隔2年「南非媽」返台謁祖進香 朝天宮熱情迎駕
北港朝天宮媽祖分靈最遠的南非開普敦「朝天宮」，因疫情中斷返台謁祖2年，今年元宵節指示要回娘家，幾經波折，飛行18小時約1萬3千公里，終於在今天返台謁祖進香，受朝天宮盛大歡迎，沖天炮、鞭炮擺滿地，上千名信眾隨香守候，隨著一聲聲「進喔！」南非媽入廟安座。
南非媽時隔2年再度返台謁祖進香，今天由北港鎮公共造產第一停車場步行450公尺至朝天宮入廟安座，沿途沖天炮、鞭炮擺滿地，鑼鼓喧天場面熱鬧不已，今年因疫情影響，南非媽輕裝簡行，無往年南非人人抬轎的場面，但信眾熱情程度依然不減。
南非開普敦朝天宮董事長韋佑勳說，近2年南非媽因疫情嚴峻，示意留在南非抗疫護民，今年元宵節才指示，要回北港謁祖，但當時南非正處於3級警戒，許多航空公司拒載，所幸在北港朝天宮董事長蔡咏鍀協調下，才讓南非媽順利回娘家。
韋佑勳也說，因南非目前仍受疫情影響，有許多安全、衛生顧慮，故此次南非媽回北港謁祖進香輕裝簡行，由台灣人負責抬轎，並無邀請南非人抬轎的壯觀場面。
蔡咏鍀說，今年南非媽回北港是神蹟，在正月15時接獲指示要回北港謁祖時，多數航空公司都拒載，起飛日期也不斷異動，所幸在媽祖庇佑下，順利回到北港朝天宮謁祖進香，且在6月5日抵台當晚，衛福部就宣布鬆綁居家檢疫日期，讓大家鬆一口氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言