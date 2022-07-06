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影／時隔2年「南非媽」返台謁祖進香 朝天宮熱情迎駕

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，今在開普敦朝天宮董事長韋佑勳（左三）護送下入廟安座。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，今在開普敦朝天宮董事長韋佑勳（左三）護送下入廟安座。記者黃于凡／攝影

北港朝天宮媽祖分靈最遠的南非開普敦「朝天宮」，因疫情中斷返台謁祖2年，今年元宵節指示要回娘家，幾經波折，飛行18小時約1萬3千公里，終於在今天返台謁祖進香，受朝天宮盛大歡迎，沖天炮、鞭炮擺滿地，上千名信眾隨香守候，隨著一聲聲「進喔！」南非媽入廟安座。

南非媽時隔2年再度返台謁祖進香，今天由北港鎮公共造產第一停車場步行450公尺至朝天宮入廟安座，沿途沖天炮、鞭炮擺滿地，鑼鼓喧天場面熱鬧不已，今年因疫情影響，南非媽輕裝簡行，無往年南非人人抬轎的場面，但信眾熱情程度依然不減。

南非開普敦朝天宮董事長韋佑勳說，近2年南非媽因疫情嚴峻，示意留在南非抗疫護民，今年元宵節才指示，要回北港謁祖，但當時南非正處於3級警戒，許多航空公司拒載，所幸在北港朝天宮董事長蔡咏鍀協調下，才讓南非媽順利回娘家。

韋佑勳也說，因南非目前仍受疫情影響，有許多安全、衛生顧慮，故此次南非媽回北港謁祖進香輕裝簡行，由台灣人負責抬轎，並無邀請南非人抬轎的壯觀場面。

蔡咏鍀說，今年南非媽回北港是神蹟，在正月15時接獲指示要回北港謁祖時，多數航空公司都拒載，起飛日期也不斷異動，所幸在媽祖庇佑下，順利回到北港朝天宮謁祖進香，且在6月5日抵台當晚，衛福部就宣布鬆綁居家檢疫日期，讓大家鬆一口氣。

北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，沿途沖天炮、鞭炮鋪滿地，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，沿途沖天炮、鞭炮鋪滿地，鑼鼓喧天相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，今年受疫情影響輕裝簡行。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，今年受疫情影響輕裝簡行。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，受到信徒熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，受到信徒熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，由北港鎮公共造產第一停車場步行450公尺至朝天宮入廟安座。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮最遠分靈南非開普敦「南非媽」返台謁祖進香，由北港鎮公共造產第一停車場步行450公尺至朝天宮入廟安座。記者黃于凡／攝影

北港朝天宮 南非 疫情

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