南市警界新氣象 刑事小隊長任派出所所長

台南市白河警分局白河派出所昨辦理新舊所長交接，新任所長陳旭昇曾任南市刑大小隊長等職務，外勤經驗豐富，對治安業務嫻熟，地方都相當期待。

白河派出所原所長陳永旺日前調任善化警分局大內分駐所長，所長遺缺昨由陳旭昇接任，由分局長劉其賢主持，市議員蔡育輝、白河區長董麗華等人都出席觀禮。

白河警分局說，陳旭昇是警察專科學校行政警察科第11期畢業，後107年考取警察大學警佐班，曾擔任南市刑事警察大隊小隊長、歸仁分局、永康分局偵查員及大灣派出所副所長等職務，期間破獲多起販毒案件、詐欺集團案件，具有刑事專才，外勤經歷豐富。

劉其賢表示，白河派出所是本轄接觸民眾最頻繁、工作量最繁重單位，期許陳旭昇上任在治安面須誠實呈現，對症下藥，另在查賄制暴、反恐、掃黑、緝毒及打詐等當前重點工作，善盡警察職責以確保人民生命安全。