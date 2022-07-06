影／蹭南美館鬼熱度 十殿閻羅駭人外籍師生大開眼界

台南市美術館「亞洲地獄與幽魂」特展爆紅，掀起鬼怪旅遊風潮，嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界說，「人過世可能有地獄！」

十殿閻羅每個殿由不同閻王掌管，按照不同壞事審判，用酷刑處罰世間惡人，還有鬼卒、夜叉、黑白無常等，造型人偶寫實，有各殿解說牌，說明各殿閻王個性，何種罪刑，有「炮烙」、「石磨」等不同刑。

「蠻恐怖的！」做壞事者死者下地獄，依生前壞事受不同苦刑，相當駭人，暑假吸引許多遊客前往觀看，白人牙膏公關經理陳佳宏帶領嘉市國中小3位英語教師，以及他們一對青少年子女參觀，他們說，「第一次看到人死後的地獄，有不同刑罰，我們想我們會受什麼審判？看展警惕不能做惡事，免受審判刑罰」。

陳佳宏說，白人牙膏觀光工廠有古建築及十殿閻羅景點，公司負責人喜愛古蹟，買下原在中國的將軍府，9年前拆卸將建材運到嘉縣，聘專業匠師重新組裝，呈現原樣，建十殿閻羅，模擬各閻羅掌管地獄，警惕世人。