快訊

林智堅論文疑涉侵犯智財權 竹科管理局給最新回應了

民進黨「打林佳龍」會議記錄流出？ 林辦：報警釐清真相

缺乏父愛充滿被拒絕的苦毒 黃嘉千：不想再演了

影／蹭南美館鬼熱度 十殿閻羅駭人外籍師生大開眼界

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影

台南市美術館「亞洲地獄與幽魂」特展爆紅，掀起鬼怪旅遊風潮，嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界說，「人過世可能有地獄！」

十殿閻羅每個殿由不同閻王掌管，按照不同壞事審判，用酷刑處罰世間惡人，還有鬼卒、夜叉、黑白無常等，造型人偶寫實，有各殿解說牌，說明各殿閻王個性，何種罪刑，有「炮烙」、「石磨」等不同刑。

「蠻恐怖的！」做壞事者死者下地獄，依生前壞事受不同苦刑，相當駭人，暑假吸引許多遊客前往觀看，白人牙膏公關經理陳佳宏帶領嘉市國中小3位英語教師，以及他們一對青少年子女參觀，他們說，「第一次看到人死後的地獄，有不同刑罰，我們想我們會受什麼審判？看展警惕不能做惡事，免受審判刑罰」。

陳佳宏說，白人牙膏觀光工廠有古建築及十殿閻羅景點，公司負責人喜愛古蹟，買下原在中國的將軍府，9年前拆卸將建材運到嘉縣，聘專業匠師重新組裝，呈現原樣，建十殿閻羅，模擬各閻羅掌管地獄，警惕世人。

十殿閻羅受遊客歡迎，園區還有兵馬俑展示、傳統民俗行業展示，將軍府原址在大陸江西省九江市鄱陽縣，建於清光緒年間，是清朝金德恒將軍府第，建材採福杉木、樟木建構，地坪由前戲檯、中廳、後廳，可讓民眾拍照體驗。

嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅掌管地獄，下午5名外籍英文老師學生參觀，大開眼界。記者魯永明／攝影

觀光工廠 美術館

延伸閱讀

網友敲碗南美館殭屍展午夜場 鬼月加開3場保證過癮

比南美館「地獄展」恐怖 泰國醫學博物館展出全是「死人」

南美館地獄展「Cosplay專場」要來了 超應景開放時間曝光

南美館地獄殭屍展再推「限定孟婆湯」 網讚超強文案：好有才

相關新聞

影／蹭南美館鬼熱度 十殿閻羅駭人外籍師生大開眼界

台南市美術館「亞洲地獄與幽魂」特展爆紅，掀起鬼怪旅遊風潮，嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠「十殿閻羅」，呈現陰曹地府十殿閻羅...

夏日芒果冰大賽 新營民治議事廳6000碗周五消暑

台南市議會針對台南鄉親周五將在新營民治議事廳舉辦夏日芒果冰大賽，優勝者還有禮券等獎品，民眾還可現場排隊領取免費芒果冰品嘗...

重視高中生玩社團 嘉市青年政策推每案補助2萬

嘉義市長黃敏惠續推青年政策，今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，讓嘉市的高中職學生，和大專院校社團...

爬繩索攀樹粉彩畫理財課 嘉義縣反毒夏令營多元有趣

放暑假，嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營，為吸引青少年，有刺激的...

挺佳里奇美醫院醫護防疫 禾香鮮乳贈醫療口罩及乳品

出身台南佳里的禾香乳品挺醫護人員防疫，今早贈送2000餘片醫療級口罩及30箱活性硒牛乳（保久乳），為醫護人員打氣、顧健康...

新港鄉公所新辦公廳舍今啟用 增公共藝術區

嘉縣新港鄉公所新辦公廳舍今啟用，公所1、2樓規畫為「公共藝術區」，顛覆傳統公所只有辦公、洽公功能，鄉長林茂盛表示，新建行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。