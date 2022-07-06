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夏日芒果冰大賽 新營民治議事廳6000碗周五消暑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議會周五在民治議事廳辦理吃芒果冰大賽，市議員蔡育輝（右起）、南市農產品促銷協會理事長盧素香與「國旗妹」張宇彤等人說明活動內容。記者謝進盛／攝影
台南市議會周五在民治議事廳辦理吃芒果冰大賽，市議員蔡育輝（右起）、南市農產品促銷協會理事長盧素香與「國旗妹」張宇彤等人說明活動內容。記者謝進盛／攝影

台南市議會針對台南鄉親周五將在新營民治議事廳舉辦夏日芒果冰大賽，優勝者還有禮券等獎品，民眾還可現場排隊領取免費芒果冰品嘗，主辦單位共準備6000碗，預料將掀起高潮。

這項議長盃吃芒果冰比賽，參賽對象以大新營區鄉親為優先，分為男、女組，採網路報名，限額各30名，成績前五名還有500至3000元不等禮券及獎品，現場當天另開放男女共20人報名於9點半登場。

承辦的台南市議員蔡育輝服務處今開記者會，蔡育輝、南市農產品促銷協會理事長盧素香與「國旗妹」張宇彤等人出席。蔡育輝指出，他已連續11年支持台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦品嘗行銷活動，今年芒果量少價高，但協會仍決定辦理，要將台南最好吃的芒果推廣出去。

盧素香表示，天氣悶熱，吃冰絕對是消暑的最佳享受，協會配合舉辦吃芒果冰比賽，感謝市府及議會支持。

「國旗妹」張宇彤則說，很高興參與自己家鄉農產品行銷活動，當天她也請多位朋友協助，讓活動更「吸睛」，達到行銷台南農產品最大效果。

主辦單位表示，鄉親當天來民治議會排隊就可領取免費兌換券換取芒果冰，最多一人只能兌換2碗芒果冰，參賽者都有參加獎，包括保冰袋、保溫瓶、蘭花1盆、牙膏等，成績前五名還有500至3000元不等禮券及獎品，名額有限，手腳要快。報名網址為

https://docs.google.com/forms/d/1r6zBbOgnJ4QsqcF5jLGuOXMo116cnfNzFlbWJeK0wJA/edit?fbclid=IwAR0pyA0NuQj1kn1u6REbMzsGZ8DNemUfMDX0_kgXEQJoeB9g9013zyu7z4w#responses

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