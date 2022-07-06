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嘉縣梅山農會總幹事將退休 兒子黃書賢接任

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
梅山鄉農會總幹事黃世裕（左）將退休，由黃小兒子黃書賢（右）接任。記者呂慧瑜／翻攝
梅山鄉農會總幹事黃世裕（左）將退休，由黃小兒子黃書賢（右）接任。記者呂慧瑜／翻攝

嘉縣梅山鄉農會總幹事黃世裕將退休，符合獲聘資格僅一位黃書賢，是黃世裕的小兒子，7月8日將召開臨時理事會舉辦遴聘，若順利，聘用黃書賢為第19屆總幹事。

黃世裕目前為全國農業金庫董事，他說，退休後，先多陪伴家人，含飴弄孫。

總幹事黃世裕（第16、17、18屆），在任內打響阿里山高山茶國際知名度，讓梅山鄉被世界看見，為在地茶產業開創寬廣的視野。

據了解，黃小兒子黃書賢進入農會體制近11年，待過會務、保險、供銷及推廣等部門，任職過水上鄉農會及竹崎地區農會。

黃書賢表示，擔任總幹事不只是職務，更是責任與挑戰，尤其是鄉下的農會，隨時代進步，信用部轉變成金融科技及網路數位化不斷發展，必需勇於創新改變。預計本月16日上午10點在農會推廣金融大樓舉行交接典禮。

農會 阿里山

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