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重視高中生玩社團 嘉市青年政策推每案補助2萬

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，嘉義高商國貿科三年級郭玉熏說分享社團經驗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，嘉義高商國貿科三年級郭玉熏說分享社團經驗。記者林伯驊／攝影

嘉義市長黃敏惠續推青年政策，今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，讓嘉市的高中職學生，和大專院校社團做與嘉市有關服務，申請最高可補助2萬元，另，8月辦高中職跨社團培力營、11月辦青年領袖論壇，皆今起報名；黃敏惠說，讓嘉市成年輕人有希望的城市。

新港文教基金會承辦此3大活動，基金會董事長陳政鴻分享社團經驗，13歲曾到竹崎國小參加全縣露營，遇到大雨搬進教室，吃包子的滋味始終沒忘，學到挫折容忍力，也曾參加營隊，聽到南部小孩遭批評，非常拼命獲「刷鍋子比賽第1名」，盼年輕人也都能勇敢探索青春。

嘉義高商國貿科三年級郭玉熏說，在校內加入街舞社，也參加新港文教基金會，負責過營隊晚會、編排舞蹈表演內容，認為社團增進表達力、邏輯力、溝通合作、突發狀況的臨場反應等。

「玩社團，是件令人驕傲的事！」市府社會處長林家緯說，市府青年政策品牌「有事青年實驗室」共5個軸線，此次屬其中的多元培力，辦第2屆「青領派暨社團補助」，讓學子學如何寫計畫、構思行動方案，盼搭起年輕人平台。

黃敏惠說，年輕人參與社團有助培養多元能力，市府會做年輕人最堅實的後盾，全力給予支持，青領派是一個平台，讓孩子在多元培力之下去擴展自己的能力，把握這個機會結交朋友、彼此切磋，放大社團活動的價值。

市府社會處指出，學生社團補助行動方案在10日到29日，及30日到8月26日分兩梯申請，不限制活動型態，將從理念與可行性、創意與影響力等審核，通過後11月底前執行完成，總預算60萬、每案最多核發2萬，至少補助30件。

社會處也表示，「青領派高中職跨校社團培力營」8月15日到19日，課程包括活動企畫、募款行銷、社群經營等；「青年領袖論壇」11月12、13日，加強嘉義地區高中職生對108課綱所需要的能力及思維。

市議員張秀華說，自己高中時還無法上台侃侃致詞，市府提供平台，讓學生學習領域之外，可以跨領域到提早和社會連結，提早磨合，擺脫「媽寶」，能勇於築夢；她認為，多名局處長屬青年派，市府前年起就開始編預算打造青年政策品牌，也非到選舉才推。

嘉義市長黃敏惠今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，最高每件申請可補助2萬元。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，最高每件申請可補助2萬元。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，最高每件申請可補助2萬元。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，最高每件申請可補助2萬元。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前左）今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，右為新港文教基金會董事長陳政鴻。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前左）今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，右為新港文教基金會董事長陳政鴻。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，最高每件申請可補助2萬元。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今宣布第2屆「青領派暨社團補助」，有學生社團補助行動方案，最高每件申請可補助2萬元。記者林伯驊／攝影

青年 嘉義高商 黃敏惠

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