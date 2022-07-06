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爬繩索攀樹粉彩畫理財課 嘉義縣反毒夏令營多元有趣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供

放暑假，嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營，為吸引青少年，有刺激的戶外繩索攀樹，理財課、海洋貝殼、粉彩畫等多元活動，精彩有趣。

特搜隊、祥和國小貝殼社、藝起畫人生、教展協金融素養理財營等團體，共同規畫活動課程，國二學生王士誠說，夏令營精彩，戶外繩索挑戰、理財課、海洋貝殼、粉彩畫、攀樹，穿好安全護具，跟隨教練往上爬，過程很慢很累，升到最高點，全身放鬆，向下看，像小鳥停留樹上，「我做到了！」

規畫活動的教展協會常務理事林恕生，感謝志工放下工作，期學生參與活動，未來以飛鳥高度、挑戰自我，健全身心靈，遠離毒品誘惑危害、創造「貝」受矚目、勇敢探「索」自我，「金」「彩」的一生。

教展協理事長蔡惇敘說，協會整合各方資源辦多元教育活動；此次主題結合山林探索與海洋教育辦理反毒闖關夏令營，課程內容兼顧動態靜態：認識毒品闖關、挑戰自我繩索戶外教育，培養金融理財素養小小巴菲特桌遊、粉彩畫、認識貝殼，了解海洋教育。

嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供
嘉義縣教育展望協會結合嘉市義勇特種搜救隊等團體，今明兩天在水上鄉忠和國中，舉辦反毒夏令營。圖／嘉縣教展協會提供

理財 夏令營 毒品

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