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挺佳里奇美醫院醫護防疫 禾香鮮乳贈醫療口罩及乳品
出身台南佳里的禾香乳品挺醫護人員防疫，今早贈送2000餘片醫療級口罩及30箱活性硒牛乳（保久乳），為醫護人員打氣、顧健康，業者門市更同步推出醫護及重大傷病優惠方案，挺醫護外更延伸照顧弱勢。
禾香乳品總經理李丞桂今指派副總經理包文成及牧場管理人石靖維等人，來佳里奇美醫院捐贈上述物品，由佳里奇美醫院院長周偉倪代表接受，感謝業者愛心。
李丞桂表示，近期疫情雖漸趨緩，但民眾憂心未減，某次與佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄閒聊過程中，提及佳里院區醫療量能因疫情影響正逐漸提高，醫護人員工作量較過往提高許多，工作風險及體能耗損都已達臨界點，決定力挺醫護人員。
經考量，共準備2000多片醫療級口罩贈送予佳里奇美醫院醫護人員使用，並特別加碼送30箱活性硒牛乳（保久乳），為醫護人員打氣、顧健康。公司門市更同步推出醫護及重大傷病優惠方案，全力挺醫護外更延伸照顧弱勢。相關優惠可洽公司客服專線(06)7230818，官網 https://www.hesiang.com.tw/
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