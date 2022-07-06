快訊

座車翻滾多圈全毀！蔡易餘車禍驚魂：我被安全氣囊救了

日本漫畫家參選！守護「表現自由」選戰之路

不是老闆說了算！荷蘭國會通過立法 使在家工作合法化

新港鄉公所新辦公廳舍今啟用 增公共藝術區

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
新港鄉公所新建辦公廳舍斥資1.46億元，獲內政部認定綠建築標章，為兼具節能、環保與安全的綜合性行政大樓。記者呂慧瑜／攝影
新港鄉公所新建辦公廳舍斥資1.46億元，獲內政部認定綠建築標章，為兼具節能、環保與安全的綜合性行政大樓。記者呂慧瑜／攝影

嘉縣新港鄉公所新辦公廳舍今啟用，公所1、2樓規畫為「公共藝術區」，顛覆傳統公所只有辦公、洽公功能，鄉長林茂盛表示，新建行政大樓不僅帶動新港發展的新指標，更是新港文化藝術新據點。

鄉長林茂盛說，新港鄉公所舊有辨公廳舍興建於民國64年，因建築結構老舊且耐震強度不足，都影響公所的服務效能；在縣府及內政部協助下，透過都市計畫變更及107年前瞻基礎建設計畫補助，新辦公廳舍於109年6月動土，歷經2年施工，今落成啟用。

新建的新港鄉公所斥資1.46億元，由建築師張嘉玲規畫設計監造，立勝營造公司得標興建，廳舍建坪1491坪，為5層樓RC建築。建物基礎為筏基搭配直徑60公分、長度30公尺的基樁106根，外觀以穩重、大方為原則並獲內政部認定綠建築標章，為兼具節能、環保與安全的綜合性行政大樓。

新廳舍於1樓大廳規畫「新港鄉飛驒市締結友好展示區」，有聯合國登錄無形文化遺產的起太鼓及飛驒市傳統文化祭典的獅子頭、古川祭服飾、提燈等展覽品；2樓大廳爲「公共藝術區」，展示藝術家林國治、何宗烈、陳忠正等人作品；特別的是新公所對面是全國第一座寵物公園，是民眾甚至遊客一個新的休憩亮點。

剪綵啟用儀式由副縣長劉培東、內政部司長呂清源、鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、鄉代會主席洪鴻然及各界人士代表一同主持。

剪綵啟用儀式由副縣長劉培東（右4）、鄉長林茂盛（右6）等人ㄧ同主持。記者呂慧瑜／攝影
剪綵啟用儀式由副縣長劉培東（右4）、鄉長林茂盛（右6）等人ㄧ同主持。記者呂慧瑜／攝影

綠建築 內政部 政大

延伸閱讀

全國住宅價格指數攀高

陽大二期擴經費41億獲行政院核定 林姿妙感謝中央支持

警政人事紛爭 管碧玲：法制上無警政署角色

新港鄉公所明遷進全新藝術風現代辦公廳舍 下周一辦公

相關新聞

雲林海線首發幸福巴士開車了 刷電子票證免費搭

雲林縣幅員遼闊，但交通不發達，部分偏鄉地區缺乏公車，多半有就醫或到社區活動需求的長者，只能仰賴晚輩及親友接送，十分不便，...

台南要用0206善款重建安平海砂屋？網友：這也太扯了

台南安平2期國宅海砂屋重建多年未能解決，最近有議員提案要求市府同意，利用之前0206地震各屆捐贈善款結餘補助，讓居民能一...

雲林石牛溪橋歷2年多施工 7月10日開放全線通車

雲林縣斗南鎮石牛溪自前年3月5日開工，歷時2年4個月施工，將在今年7月10日下午4點開放全線通車，因施工封閉的石牛溪北岸...

新港鄉公所新辦公廳舍今啟用 增公共藝術區

嘉縣新港鄉公所新辦公廳舍今啟用，公所1、2樓規畫為「公共藝術區」，顛覆傳統公所只有辦公、洽公功能，鄉長林茂盛表示，新建行...

嘉縣首處路口交通科技執法設備建置完成 下月啟用執法

嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統，針對超速、闖紅燈、未依標誌、標線行...

鏟2公斤「肉」 嘉義公園綠色尿尿小童恢復銅像本色

嘉義市政府進行嘉義公園改善工程15日將啟用，其中原本整身綠的尿尿小童，成功除去2公斤多的漆塗層，恢復銅像原樣，昨天市長黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。