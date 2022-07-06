新港鄉公所新辦公廳舍今啟用 增公共藝術區

嘉縣新港鄉公所新辦公廳舍今啟用，公所1、2樓規畫為「公共藝術區」，顛覆傳統公所只有辦公、洽公功能，鄉長林茂盛表示，新建行政大樓不僅帶動新港發展的新指標，更是新港文化藝術新據點。

鄉長林茂盛說，新港鄉公所舊有辨公廳舍興建於民國64年，因建築結構老舊且耐震強度不足，都影響公所的服務效能；在縣府及內政部協助下，透過都市計畫變更及107年前瞻基礎建設計畫補助，新辦公廳舍於109年6月動土，歷經2年施工，今落成啟用。

新建的新港鄉公所斥資1.46億元，由建築師張嘉玲規畫設計監造，立勝營造公司得標興建，廳舍建坪1491坪，為5層樓RC建築。建物基礎為筏基搭配直徑60公分、長度30公尺的基樁106根，外觀以穩重、大方為原則並獲內政部認定綠建築標章，為兼具節能、環保與安全的綜合性行政大樓。

新廳舍於1樓大廳規畫「新港鄉飛驒市締結友好展示區」，有聯合國登錄無形文化遺產的起太鼓及飛驒市傳統文化祭典的獅子頭、古川祭服飾、提燈等展覽品；2樓大廳爲「公共藝術區」，展示藝術家林國治、何宗烈、陳忠正等人作品；特別的是新公所對面是全國第一座寵物公園，是民眾甚至遊客一個新的休憩亮點。