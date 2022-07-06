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嘉縣首處路口交通科技執法設備建置完成 下月啟用執法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供

嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統，針對超速、闖紅燈、未依標誌、標線行駛、轉彎車占用直行車道，以及車輛不禮讓行人等多項交通違規蒐證取締。

警局說，首處科技執法設備系統6月30日完成建置，今天發布公告期前宣導，預定8月1日啟用執法，另擇定縣內9處易肇事路口，將在年底陸續建置科技執法系統，提醒用路人行經路口，注意速度管理、路口停讓，遵守交通規則，以免違規遭舉發傷荷包。

首處科技執法設備路口位在民雄、頭橋兩大工業區交界處，道路型態兼具平面多時相號誌管制與高架陸橋，為連接台1線省道及進入嘉義市區重要交通要衝，平日上、下班通勤時段及例假日交通狀況複雜且車流量大，交通事故頻傳，為嘉縣十大易肇事地點之一，肇事原因以不依號誌、標誌、標線行駛、直行車及轉彎車爭先搶快且互不相讓居多。

公路總局根據事故碰撞構圖分析研究結果，進行路口設施改善工程，警局向交通部道安委員會爭取補助經費，建置科技執法系統，期能透過AI車牌辨識系統及智慧攝影機，進行24小時全天候監測執法，取締交通違規，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣。

嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供
嘉義縣警局在民雄鄉台1線建國路與工業一路、中山路口，建置第一處多功能智慧科技執法系統。圖／警方提供

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