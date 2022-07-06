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鏟2公斤「肉」 嘉義公園綠色尿尿小童恢復銅像本色

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義公園內尿尿小童原本全身塗滿綠漆。本報資料照片
嘉義公園內尿尿小童原本全身塗滿綠漆。本報資料照片

嘉義市政府進行嘉義公園改善工程15日將啟用，其中原本整身綠的尿尿小童，成功除去2公斤多的漆塗層，恢復銅像原樣，昨天市長黃敏惠等人視察，雲科大文資維護系教授泰納沃克說，回復藝術家想呈現的視覺感受。

據了解，1939年日據時代1張老照片佐證，尿尿小童距今至少已經83歲，卻從古銅色、青銅色、白色到綠色；市府建設處長田長沛說，因在不同年代被用不同顏色油漆、補土的塗層修復，便委託專家學者研究調查，經建議修復回原來的古銅色樣貌，年初委託雲科大文資維護系修復修復專家泰納沃克、修復師張志鵬，進行1個多月修復。

張志鵬說，由於是戶外修復有天候變化挑戰，加上塗層屬化學性頑固材質，增加不少修復難度，工序也較繁複，包括修復前後的照片紀錄、漆層厚度研究、移除塗層、細部殘漆處理、染色前處理、染色工序、缺損處填補處理、保護漆施作及保護蠟施作等將近10道工序，需動用醫療手術刀、針筒、刮刀、電動及氣動工具等多項工具，逐步將7、8層的塗層移除，其中最厚的塗層約有4、5公分，清晰可見紅、白及綠色「三層肉」，最後移除的塗層總重量達2公斤，才「鏟肉」成功。

此次修復也聯繫第1代、第2代修復團隊，前雲林工專張天津校長說，1986年尿尿小童因噴水系統阻塞，致使水壓把雕像沿焊接處撐裂開，由他帶領團隊進行修復，當時尿尿小童還是古銅本色，其他漆層皆為後來的維修團隊所施作的。

泰納沃克表示，並不是把前人修復的痕跡抹除，也不是要把原本鑄造的痕跡抹除，只是把表面附著物移除，回復雕塑藝術家想呈現的視覺感受。

田長沛也說，嘉義公園以「百年地景嘉義遊園地」修舊如舊、擦亮歷史痕跡為主軸修繕，工區一的尿尿小童、太空城堡遊戲場、入口噴水池、小西湖景觀及鳥籠等修繕工程，15日舉行啟用典禮，孔廟後側兒童遊園地的工區也接續即將完工，展現全齡共享、無障礙的全新風貌。

嘉義公園內尿尿小童經修復，恢復銅像模樣，市長黃敏惠（右三）等人昨視察成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園內尿尿小童經修復，恢復銅像模樣，市長黃敏惠（右三）等人昨視察成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園內尿尿小童經修復，去除附在身上的漆，恢復銅像模樣。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園內尿尿小童經修復，去除附在身上的漆，恢復銅像模樣。圖／嘉義市政府提供

嘉義

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