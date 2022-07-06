62年前舊報紙廣告朴子麗春妓女戶開幕 見證嘉義公娼史

台灣唯一僅存的合法公娼館桃園「天天樂」，日前熄燈，宣告合法公娼走入歷史；嘉義縣過去是否有合法公娼館，引人好奇，嘉義縣文化基金會董事陳俊哲上網翻查公部門相關資料，發現62年前， 當時的嘉義縣朴子鎮麗香妓女戶開幕的舊報紙廣告，見證當年公娼史。

陳俊哲說，民聲日報民國49年3月18日周五在四版左下，連續三天刊登朴子麗香妓女戶新開幕廣告，廣告詞如下：「新建落成、西洋設備、環境優雅、衛生第一，南北美女、雲集在此、殷勤接待、歡迎光顧，住址：朴子開元路314之X號」。

依據長輩敘述，麗香是在博文街上黎明路與向榮路之間，妓女戶層次較低，所以朴子上流社會還是以酒家消費為主。

陳俊哲表示，這篇廣告證明麗香是有申請執照，不然不能公開刊登，不過之後就只有酒家和茶室，接續的「暗街仔」（私娼寮）妓女戶就都地下化了。

依1956年政府公告的實施辦法，規定妓女戶門前須懸掛綠燈，跟習慣稱呼的「紅燈戶」不一樣，當妓女大多是家境困苦，被人認養的養女，以及欠債家庭女子，上妓女戶男子大多是鄉村農工、勞動者，每次消費10至15元台幣，許多長輩對麗春還有印象，開幕沒幾年，不敵私娼寮熄燈，麗香現址改建販厝。

陳俊哲說，他家斜對面曾存在20年私娼寮，農曆年時都很忙，私娼裙子底下都沒穿，而且都用一種很特殊的香水，傳說只有這種香水才能壓制男人特殊體液的味道。