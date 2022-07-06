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雲林海線首發幸福巴士開車了 刷電子票證免費搭

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣水林往返北港即起有幸福巴士可搭乘，每天固定班次、預約班次各3班。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣水林往返北港即起有幸福巴士可搭乘，每天固定班次、預約班次各3班。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣幅員遼闊，但交通不發達，部分偏鄉地區缺乏公車，多半有就醫或到社區活動需求的長者，只能仰賴晚輩及親友接送，十分不便，縣府工務處在海線地區設置水林往返北港幸福巴士，即起營運，每天固定班次、預約班次各有3班，持電子票證、上下車均有正常刷卡紀錄者無次數免費搭乘，實體票則每段票20元。

縣府委託逢甲大學協助檢視雲林縣公共運輸服務網絡，目前以水林鄉海埔村、車港村、蘇秦村等沒有公車行經，是最欠缺交通運輸工具的村里，因此除到場現勘，經與當地民眾討論，蒐集各方意見後，今新設「203水林蘇秦海埔-北港」偏鄉幸福巴士，路線設計涵蓋方便民眾就醫、上學、生活需求及觀光旅遊。

工務處表示，該班次每天有3班次往返水林、北港，固定班次第一班為每日早上6點40分蘇秦村發車，末班車為下午5點北港長老會發車，滿足學生上下學、長者外出等需求；另為避免民眾發生錯過情形，營運時間上午8點半至中午12點、下午1點半至5點內，也有提供3班次預約服務，民眾發車前一天可向嘉義客運05-7832135預約，達2人以上即發車。

幸福巴士為乙類無障礙巴士，後面設有升降板供輪椅上下車，內部也有空間讓輪椅停泊，方便各族群乘車，工務處長汪令堯說，全線停靠15站，於後寮村有提供繞駛服務，收費標準比照市區客運，每段票20元，全線2段票，持電子票證搭乘者則無搭乘限制，實際營運班表及票價可在縣府網站查詢，或電洽嘉義客運05-2750895。

雲林縣水林往返北港的幸福巴士全線15站，於後寮村有提供繞駛服務，收費標準比照市區客運，每段票20元，全線2段票，持電子票證免費搭乘。圖／雲林縣政府提供
雲林縣水林往返北港的幸福巴士全線15站，於後寮村有提供繞駛服務，收費標準比照市區客運，每段票20元，全線2段票，持電子票證免費搭乘。圖／雲林縣政府提供
雲林縣水林往返北港的幸福巴士，每天固定班次、預約班次各有3班。圖／雲林縣政府提供
雲林縣水林往返北港的幸福巴士，每天固定班次、預約班次各有3班。圖／雲林縣政府提供
雲林縣水林往返北港的幸福巴士為乙類無障礙巴士，後面設有升降板供輪椅上下車，內部也有空間讓輪椅停泊，方便各族群乘車。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣水林往返北港的幸福巴士為乙類無障礙巴士，後面設有升降板供輪椅上下車，內部也有空間讓輪椅停泊，方便各族群乘車。記者陳苡葳／翻攝

巴士 北港 嘉義

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