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綠營嘉義縣國嘉隊成軍研習 引發藍綠陣營「派系」論戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營「小英之友會」日前辦選戰研習營，綠營嘉義縣國嘉隊成軍，合照不見議長張明達、議員黃嫈珺及陳柏麟，引發派系是否終結論戰。圖／取自陳明文臉書
綠營「小英之友會」日前辦選戰研習營，綠營嘉義縣國嘉隊成軍，合照不見議長張明達、議員黃嫈珺及陳柏麟，引發派系是否終結論戰。圖／取自陳明文臉書

綠營「小英之友會」日前辦選戰研習營，邀雲嘉嘉縣市參選人參加。立委陳明文臉書貼文說「國嘉隊」成軍要終結派系、嘉義優先，合照不見議長張明達、議員黃嫈珺及陳柏麟，引發派系是否終結論戰。

議員黃嫈珺批陳明文喜好才沒獲邀請，「說要終結派系，實際上分得可清楚了」，希望中央黨部介入處理。立委兼國民黨縣黨部主委翁重鈞說，「終結派系做的最差就是陳明文」，從上本屆立委選舉就看出，如何包裝都沒用，終結派系這部分陳明文完全做不夠。

前立委林國慶說，「終結派系，清流共治」是陳明文20年前首次選縣長競選口號，形同打自己臉，現在還喊這句話，要先跟縣民說對不起、再來立志終結，且陳讓派系更茁壯，還晉升全國性英系大老。

陳明文貼臉書駁斥說，政黨政治是有中心思想、有路線、有價值、有政治理念及國家認同的，比的是政策，比的是建設。有些人可能還留在舊思維，但那個派系年代已經過去，黃林兩派已走入歷史，現在走的是政黨政治，「我們要依循著政黨政治中心價值與路線繼續向前行，跟不上的人，就只能留在歷史的過去。

陳明文表示，嘉縣2018年從傳統派系政治邁入政黨政治，派系利益追逐不再是政治重點，取而代之的是政治理念與中心思想競爭。2000年以前的嘉縣是黃派與林派競爭，派系政治是以人為中心，以派系利益為依歸。

派系政治對嘉縣發展非常不利，2001年他選縣長提「終結派系、清流共治」，雖然當年很多人都認為他身為派系掌門人怎麼可能會終結派系，經10多年努力，終於在2018年完成這項偉大政治工程，嘉縣首次由非地方派系出身的人當選縣長，而是由民進黨長期培養野百合學運領袖翁章梁當選，派系對立時代結束，邁入政黨政治。

陳明文 林國慶

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