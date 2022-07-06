雲林石牛溪橋歷2年多施工 7月10日開放全線通車

雲林縣斗南鎮石牛溪自前年3月5日開工，歷時2年4個月施工，將在今年7月10日下午4點開放全線通車，因施工封閉的石牛溪北岸防汛道路也同時開放通行。 當地民眾表示，已經期盼了好久，石牛溪橋是連結斗六、斗南、虎尾的重要道路，每天車流量都很大，封橋不便許久，對開通感到期待。

交通部公路總局表示，石牛溪橋原舊橋橋梁底高程不足、基礎嚴重裸露，且一代橋梁已超過88年，耐震能力嚴重不足；改建後的白色鋼拱肋造橋梁採行水區不落墩單跨三拱肋鋼拱橋，橋長91公尺，寬40公尺，並設置雙向各4車道及人行道，將於7月10日下午4點開放全線通車。