台南要用0206善款重建安平海砂屋？網友：這也太扯了

台南安平2期國宅海砂屋重建多年未能解決，最近有議員提案要求市府同意，利用之前0206地震各屆捐贈善款結餘補助，讓居民能一戶換一戶，不必再貼錢，而依照市府都市發展局先前的試算，每戶約要自付100萬元左右。

管理善款的社會局長陳榮枝表示，如果地方上有這個意見，可以送進善款審議委員會討論。但這項要求卻引發眾多網友不滿，「有問過捐款人的意見嗎」、「聽說居民只要每戶出100萬就能換到市價1300萬元的房子，竟然連100萬元也要善款負責？太誇張了吧」。

安平2期國宅共有226戶，多年來到底如何善後，住戶意見整合困難，針對目前議員向善款求助，不少住戶表示，住在國宅內的多處都是弱勢，根本拿不出錢來，相關的規畫卻一直讓住戶出錢，而隨著時間過去，要出的錢還愈來愈多，沒有考慮到住戶的狀況；但也有住戶認為，目前房價相當好，大家應該盡速整合意見，年底前拆除舊屋，展開重建。住戶預計本月再召開相關住戶會議討論。

2018年2月6日發生花蓮地震，在台南造成維冠大樓等房屋倒塌，死慯慘重，當時各屆捐款約43億元，由市府成立專戶，專款專用，目前相關建物大致都重建完成，居民的生活補助則在持續中，仍有剩餘款14億餘元，市府去年底公告將專款轉為「重大災害賑災捐款專戶」，並自今年3月起實施，其間開放如果有捐款人想退款，會依法退還6成，陳榮枝表示，感謝各界的愛心，到目前尚未有捐款人要求退錢。

社會局表示，在改為重大災害專戶前，議會就有提案要求利用0206善款補助安平國宅重建，但當時審議委員會認為與0206地震無關，退回全案，如今又有安平區議員盧崑福等藍綠議員再度提案。

都發局表示，安平2期國宅是在1995年興建，之後發現是海砂屋，20多年來居民一直希望能夠重建，市府協助以自辦都更方式處理，並爭取到營建署補助3億7500萬元，每戶一坪換一坪，大約是42坪，但居民一直卡在到底要自建或委託建商興建，意見難以整合，在2017年試算時，如果委建每戶只要再出近18萬即可，但因住戶意見不一，之後各項工料都漲價，最新試算，每戶的自付額已漲到300萬元。