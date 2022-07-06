快訊

早晨財經速解讀／通膨沒了？西德州原油跌破百元關 台積電法說前股價頻破底

黃嘉千驚傳婚變 打離婚官司欲終結與夏克立16年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南要用0206善款重建安平海砂屋？網友：這也太扯了

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市安平二期國宅為海砂屋，都更遇原物料上漲而卡關，市府提高容積率協助早日重建。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平二期國宅為海砂屋，都更遇原物料上漲而卡關，市府提高容積率協助早日重建。記者鄭惠仁／攝影

台南安平2期國宅海砂屋重建多年未能解決，最近有議員提案要求市府同意，利用之前0206地震各屆捐贈善款結餘補助，讓居民能一戶換一戶，不必再貼錢，而依照市府都市發展局先前的試算，每戶約要自付100萬元左右。

管理善款的社會局長陳榮枝表示，如果地方上有這個意見，可以送進善款審議委員會討論。但這項要求卻引發眾多網友不滿，「有問過捐款人的意見嗎」、「聽說居民只要每戶出100萬就能換到市價1300萬元的房子，竟然連100萬元也要善款負責？太誇張了吧」。

安平2期國宅共有226戶，多年來到底如何善後，住戶意見整合困難，針對目前議員向善款求助，不少住戶表示，住在國宅內的多處都是弱勢，根本拿不出錢來，相關的規畫卻一直讓住戶出錢，而隨著時間過去，要出的錢還愈來愈多，沒有考慮到住戶的狀況；但也有住戶認為，目前房價相當好，大家應該盡速整合意見，年底前拆除舊屋，展開重建。住戶預計本月再召開相關住戶會議討論。

2018年2月6日發生花蓮地震，在台南造成維冠大樓等房屋倒塌，死慯慘重，當時各屆捐款約43億元，由市府成立專戶，專款專用，目前相關建物大致都重建完成，居民的生活補助則在持續中，仍有剩餘款14億餘元，市府去年底公告將專款轉為「重大災害賑災捐款專戶」，並自今年3月起實施，其間開放如果有捐款人想退款，會依法退還6成，陳榮枝表示，感謝各界的愛心，到目前尚未有捐款人要求退錢。

社會局表示，在改為重大災害專戶前，議會就有提案要求利用0206善款補助安平國宅重建，但當時審議委員會認為與0206地震無關，退回全案，如今又有安平區議員盧崑福等藍綠議員再度提案。

都發局表示，安平2期國宅是在1995年興建，之後發現是海砂屋，20多年來居民一直希望能夠重建，市府協助以自辦都更方式處理，並爭取到營建署補助3億7500萬元，每戶一坪換一坪，大約是42坪，但居民一直卡在到底要自建或委託建商興建，意見難以整合，在2017年試算時，如果委建每戶只要再出近18萬即可，但因住戶意見不一，之後各項工料都漲價，最新試算，每戶的自付額已漲到300萬元。

都發局表示，之後市府再協助將容積率從270提高到320，多出來的戶數可以出售後補貼給原住戶，但又有居民提出要求改為公辦都更，住戶不必出錢，但一旦改公辦，不僅要再花兩年時間跑流程，居民需要付出的金額隨著時間可能更多，不可能不出錢，而目前每戶自付100萬元，市府會再補助搬遷費20萬元，等於每戶只要自費80萬元，而如果住戶拿不出來，方案一是可以縮小購買坪數、方案二是以房貸方式解決，希望住民能盡快達成共識。

台南安平二期國宅被鑑定為海砂屋危樓，通往地下停車場的樓梯牆壁嚴重剝落，鋼筋外露，停車場的梁柱受損嚴重。記者鄭維真／攝影
台南安平二期國宅被鑑定為海砂屋危樓，通往地下停車場的樓梯牆壁嚴重剝落，鋼筋外露，停車場的梁柱受損嚴重。記者鄭維真／攝影
台南市安平二期國宅都更案至今仍延宕。圖／台南市府提供
台南市安平二期國宅都更案至今仍延宕。圖／台南市府提供
台南市安平二期國宅海砂屋都更不敵疫情、原物料上漲，招商流標，都委會審議通過提高容積率因應。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平二期國宅海砂屋都更不敵疫情、原物料上漲，招商流標，都委會審議通過提高容積率因應。記者鄭惠仁／攝影
台南安平2期國宅被鑑定為海砂屋危樓，通往地下停車場的樓梯牆壁剝落，鋼筋外露，停車場的梁柱受損嚴重。記者鄭維真／攝影
台南安平2期國宅被鑑定為海砂屋危樓，通往地下停車場的樓梯牆壁剝落，鋼筋外露，停車場的梁柱受損嚴重。記者鄭維真／攝影

捐款 國宅 地震

延伸閱讀

暑期學習不間斷 她募善款50萬元助台東偏鄉孩子

藍營議員要求「除三害」 黃偉哲：給證據一定辦

台南議員爆臥床長輩確診「被棄顧」 社會局：查明就罰

南市2個月內3托嬰死亡 議員要求托育服務中心收回自辦

相關新聞

台南安平2期國宅重建 擬用地震善款

延宕多年未解決的台南安平2期國宅海砂屋重建，去年底住戶大會通過自辦都更，居民只需自付100萬元，就可獲得市價1300萬元...

雲林石牛溪橋歷2年多施工 7月10日開放全線通車

雲林縣斗南鎮石牛溪自前年3月5日開工，歷時2年4個月施工，將在今年7月10日下午4點開放全線通車，因施工封閉的石牛溪北岸...

台南要用0206善款重建安平海砂屋？網友：這也太扯了

台南安平2期國宅海砂屋重建多年未能解決，最近有議員提案要求市府同意，利用之前0206地震各屆捐贈善款結餘補助，讓居民能一...

灣裡公園啟用 缺大樹將移植

台南市政府辦南區喜樹灣裡市地重劃，將灣裡人工濕地變更開發「灣裡休閒公園」，歷經5年多努力昨天啟用，市長黃偉哲說，從蚊蟲孳...

嘉縣水產獲BAP 鯛魚片外銷加拿大

嘉義縣是國內重要養殖水產品產地，縣府輔導養殖及加工業取得BAP（最佳水產養殖規範）國際驗證，今年5戶養殖者、1家加工業通...

雲林議員第1選區 現任李建昇退選

連任6屆的民進黨籍雲林縣議員李建昇，是現任議員資歷最深，因椎間盤異常行動不便，健康亮紅燈，且須照顧年邁母親，昨天凌晨宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。