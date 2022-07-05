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南市新任體育局陳良乾上任 厚植運動發展實力

中央社／ 台南5日電

台南市政府新任體育局長陳良乾今天就職上任。台南市長黃偉哲期許以他的豐富體育專業，辦好明年的全國運動會，延續過去累積的成果，強化體育行政量能，厚植台南運動發展實力。

南市府今天在市政會議中辦理就職宣誓典禮。陳良乾為國立體育大學教練研究所碩士畢業，曾任台南市體育總會秘書長、長榮大學運動競技學系助理教授及橄欖球隊總教練、左營國家運動選手訓練中心訓練組長、中華民國體育運動總會副秘書長等職務，在中央、地方都有豐富體育行政經驗。

黃偉哲表示，明年度台南市即將舉辦全國運動會，所以體育局的同仁們任重道遠，各局處也必須全力支持與投入，把全運會辦好。另外，許多全民體育推展、運動設施改善、運動人口增加，以及頂尖選手培育，都需要大家一起努力投入，也期待在全運會籌備過程中，讓台南市運動成績更好。

南市府新聞稿表示，重視全民運動發展，並致力各項體育政策推動，如辦理全國首創中小學馬拉松接力、建立運動選手運動傷害防護及運動科學輔助計畫、提高選手參賽獎金、交通住宿補助與優秀選手培育獎助金等，讓台南市在全民運、全中運、全國運獎牌數均有亮眼成績。

為強化南市運動實力及提升競技與全民運動、打造友善運動環境，南市府正式自7月1日成立體育局，除秘書、會計、人事，並轄全民運動科、運動設施及產業科、競技運動及學校體育科等專業職掌，透過擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性。

體育 黃偉哲 台南

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