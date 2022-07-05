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台南法拍會今登場 2004年保時捷3萬元拍定

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
這輛2004年、3189 CC的保時捷休旅車，在台南法拍會以3萬元拍賣出。記者黃宣翰／翻攝
這輛2004年、3189 CC的保時捷休旅車，在台南法拍會以3萬元拍賣出。記者黃宣翰／翻攝

台南法拍會今天下午3點起在行政執行署台南分署舉行，共拍賣得48萬9200元，其中2004年、3189 CC的保時捷休旅車（PORSCHE CAYENNE），滯欠相關稅費罰鍰4萬5979元，最後以3萬元拍出。

不動產總計拍出土地1筆，另外動產拍出3部汽車、1部機車、鑽孔攻牙雙用機、油壓手推車、自動販賣機、陽信商業銀行股票2萬122股等，總計拍賣金為48萬9200元。

法拍會拍賣台南東山區土地1筆，面積約為34.09平方公尺，今天為第2次拍賣程序，拍賣底價為4萬800元，經行政執行官開標，最終以4萬1千元拍出。

2萬122股陽信商業銀行股票，在拍賣官開出17萬4千元的參考價後，多組的應買人一路追價，最後以22萬元拍定，每股價格約10.9元，相當接近市場價格。

至於拍賣前引起關注的2015年 BMW 320i因是第一次拍賣，無人出價而流標，第二次拍賣程序底價將直接下殺5折，請有興趣的民眾，持續關注後續拍賣程序。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康，相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及臉書。

台南法拍會今天在行政執行署台南分署舉行，吸引民眾參與。記者黃宣翰／翻攝
台南法拍會今天在行政執行署台南分署舉行，吸引民眾參與。記者黃宣翰／翻攝

台南 法拍 保時捷

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