台南歸仁首辦「釋迦王」選拔 要打響「大目仔」名號

台南市歸仁區公所今天宣布，台南年度盛事「歸仁釋迦節」8月7日在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，為展現釋迦農的創意用心種植與辛勞，今年特別舉辦「歸仁釋迦王」評選，今天起至7月22日下班前受理報名。

區長魏文貴表示，歸仁釋迦節每年由公所、歸仁農會輪辦，今年輪由公所主辦，每年的釋迦節活動，不僅宣達讓更多人了解不是只有台東有釋迦，歸仁的釋迦產業也在沈穩中發展，是全台灣西部最大產區，種植面積約60公頃，多屬「大目仔」品種，果肉多、綿密香Q、甜而不膩，深受民眾喜愛，成為歸仁之寶。

魏文貴說，今年釋迦產量與去年相差不多，價格趨平穩，釋迦節主要目的在於打造「歸仁釋迦」品牌，希望透過品牌效益促進銷售，今年的釋迦節公所首次舉辦「歸仁釋迦王評選」，預期將活動帶至高潮，歡迎在地釋迦農參賽。