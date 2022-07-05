南非媽祖萬里奔波渡海來台 明抵北港朝天宮進香謁祖

北港朝天宮媽祖分靈最遠的南非開普敦「朝天宮」，多年來曾返台進香謁祖，近兩年疫情嚴重，「南非媽」不同意返台，示意留非抗疫護民，如今疫情緩和，今年請示終獲同意回娘家，卻遇航空公司拒載，經北港朝天宮透過管道協助，幾經波折終能成行，預定明天進香，將受到朝天宮盛大歡迎。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港媽祖分世界10餘個國家，南非開普敦位處非洲最南端印度洋與大西洋交會處，是我國遠洋漁船整補重要基地，2001年6月28日分靈南非，創立非洲首座開普敦朝天宮媽祖廟，也是北港朝天宮分靈最遠的國度。

蔡咏鍀表示，開普敦朝天宮分靈20餘年經常返台進香，北港也曾組團赴南非完成一次5000公里遶境非洲的創舉，在當地掀起熱潮，萬眾夾道隨鑼鼓起舞膜拜，把台灣媽祖精神宏揚海外。

蔡咏鍀說，難能可貴的是開普敦朝天宮，每次返台謁祖均需舟車勞頓，飛行18小時約1萬3千多公里，可說是全世界最遠的進香活動。

開普敦朝天宮董事長韋佑勳指出，近兩年全球疫情爆發，開普敦廟方人員曾擲筊請示返台謁祖，但獲未允杯，不到2個月南非疫情大爆發，政府封城鎖國，經兩年疫情肆虐，幸在媽祖神恩庇祐下，十方信眾均安然渡過，方知媽祖拒回娘家是為護佑當地眾生。

韋佑勳指出，最近疫惰稍緩和，今年元宵節經再請示終獲3聖杯，並確定今年7月6日返台謁祖進香行程，當時因南非仍處於3級警戒，國際航班部分停飛，不料在行程確定後兩天才接獲航空公司通知無法成行，令大家驚訝不已。

幾經交涉又遇航空公司拒載，啟程日機票被航空公司臨時取消，當時考慮台灣國內疫情又升溫，廟方一度考慮延期，再向媽祖請示，但媽祖仍決定謁祖期程不變，直到媽祖依原定日期啟程，疫情檢疫已全面鬆綁放寬，印證神蹟靈驗。