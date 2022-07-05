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台灣蜂蜜今年大減產六到七成 得獎蜂農與農會合作促銷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，頭等獎蜂農羅元澤與歸仁農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，頭等獎蜂農羅元澤與歸仁農會合作促銷。記者周宗禎／攝影

台灣蜂蜜今年大減產，尤其龍眼、荔枝等主要蜜源產量與去年比較大減了六到七成，不過蜂農還是全力以赴，維持蜂蜜品質；台南市今年度蜂蜜評鑑比賽特等獎得主田偉志、頭等獎得主羅元澤決定與農會合作，得獎蜂蜜分裝每瓶800公克今天起分別在永康農會、歸仁農會超市上架，數量有限。

六甲區蜂農田偉智說，台灣養蜂人家今年碰上氣候異常，主要採收期四月連日大雨、土壤潮濕、溫度又低，造成龍眼、荔枝流蜜期開花不足，蜜蜂採收的花蜜「自己都不夠吃」，能夠多出來給養蜂人家的數量銳減。

歸仁區蜂農羅元澤說，蜂蜜色澤、口感可能會因為放養地區氣候溫濕度、蜜源種類不同而有差異，即使同樣是「龍眼蜜」，看起來顏色深淺也常常不一樣，因為龍眼還是會有個別差異，蜜蜂也不會只採收龍眼的花蜜。

市府農業局表示，這次參加蜂蜜評鑑全數通過抗生素及農藥殘留檢驗，口感色澤或許不同，但品質絕對有保證，消費者可安心飲用。

農業局長李建裕表示，南市養蜂戶數及箱數逐年增加，今年養蜂戶數219戶、蜂箱數4萬527箱，較去年增加11戶1萬3851箱，蜂箱數大幅提升52%。蜂箱數約占全台19.81%，總產量約1945公噸，年產值約4.83億元，產銷班現有18班，班員234人。養蜂戶數、飼養箱數、產量、產值、產銷班數與班員數皆為全台第一。

消費者如果有任何蜜蜂品質、分辨真假等相關問題，可以直接詢問蜂農：田偉志電話0982813918，羅元澤電話0981290217。

台灣蜂蜜今年大減產六到七成，頭等獎蜂農羅元澤與歸仁農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，頭等獎蜂農羅元澤與歸仁農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，特等獎蜂農田偉智與永康農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，特等獎蜂農田偉智與永康農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，特等獎蜂農田偉智與永康農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成，特等獎蜂農田偉智與永康農會合作促銷。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成。記者周宗禎／攝影
台灣蜂蜜今年大減產六到七成。記者周宗禎／攝影

蜂蜜 蜜蜂 農會

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