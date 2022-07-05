重機車友爭路權騎上國道 前車友名醫：開放弊多於利
大型重機團體網路串連車友，4天騎上國道爭路權，國道警察部署警力防堵，共攔獲91部機車舉發及移置，5年前，大型重機車隊也曾騎上國道爭路權；讓曾是重機愛好者的嘉義市神經內科醫師宋思權，感觸良多。
宋思權曾是重機愛好者，因摔車脊椎開刀現已不騎車。他說，即使摔車前，也不贊成重機上國道，他表示，現在車友年輕，與他有世代落差，他尊重車友，但開放國道，汽車、重機車駕駛彼此了解還不夠，且直線國道騎起來，單調、容易疲勞，還有可能碰上飛砂走石的危險。
他以車友過來人的經驗說，現在東西向快速路開放，又騎山區體驗離心力、過彎樂趣，不管是在快速路、山區，編隊有紀律騎比個人騎好，「我尊重車友爭國道路權，但我認為開放弊多於利。」
重機車友說「我們繳的稅和汽車一樣，為何不能上國道？」網友有支持也有反對。2017年7月2日，有上千輛大型重機騎上國道，要求立即全面開放國道路權，北中南國道上都出現大型重機車隊，浩浩蕩蕩騎在外側車道，國道公路警察局共舉發89件，開罰3千至6千元不等，在交流道口等處攔阻190件。
這次4天車友爭路權，警方共攔獲91部重機車舉發，另，國道3號北向300公里約嘉義水上路段，昨天下午有輛大型重機，從台82線銜接國道3號的匝道進入高速公路，拒絕攔查加速逃逸，當時員警曾通報巡邏車攔截圍捕，但機車僅行駛3公里便下中埔交流道逃離，警方事後調閱監視器，依道路交通管理處罰條例規定開罰，拒絕停車接受稽查逃逸者，可處1萬至3萬元罰鍰，吊扣駕照6個月，另依刑法公共危險罪移送偵辦。
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