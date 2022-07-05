快訊

倪匡今低調火化 兒媳周慧敏發聲：遵奉遺訓不設儀式、不發訃聞

命運翻轉？航空業熬過寒冬 謝金河：半導體產業恐「泰極否來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

番路鄉代正副主席皆盼戰鄉長 議長：協調中

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣番路鄉長鄉代會主席林宏謙（右）、副主席陳正昇（左），都有意參選，黨內仍積極協調中。記者呂慧瑜／翻攝
民進黨嘉義縣番路鄉長鄉代會主席林宏謙（右）、副主席陳正昇（左），都有意參選，黨內仍積極協調中。記者呂慧瑜／翻攝

民進黨嘉義縣鄉鎮市長參選人僅剩番路鄉鄉長未定，黨內知情人士指出，徵召鄉代會副主席陳正昇的可能性大，他證實確實有意找他，應盡快決定，但現任代表會主席林宏謙說，過去都是推主席選鄉長，若不公平不排除脫黨參選；現議長張明達表示，協調整合中。

陳正昇表示，議長是有意徵召他，自己已當了7屆民意代表近30年，有意願出戰，黨應盡快決定徵召人選，也該決定了。

「不公平的對待，不排除脫黨參選！」，林宏謙說，初選時有表明立場，不管黨提名誰，都會堅持參選，這幾日仍協調不一定是徵召陳，過往都是主席來參選鄉長的。

另名已表態參選的藥師蕭博勝，曾任嘉縣藥師公會理事長，無黨籍偏向泛藍陣營，在地方深耕民意佳，經鄉親勸進決定選鄉長，目前蕭的競選總部已開始整理，預計8月出版「堅定自信，您我同行」書刊，跟民眾展述從政理念。

蕭博勝表示，他對番路有宏觀理念，想讓番路鄉走向更好發展，以人民權益、公平正義為主軸，地方民眾希望改變，允諾勸進鄉親將參選到底決心。

表態參選番路鄉長的藥師蕭博勝，曾任嘉縣藥師公會理事長。記者呂慧瑜／攝影
表態參選番路鄉長的藥師蕭博勝，曾任嘉縣藥師公會理事長。記者呂慧瑜／攝影

民進黨 嘉義

延伸閱讀

勵馨基金會「馨光夜跑」 為女性營造更友善的環境

日月潭萬人泳渡9月4日恢復辦 設五道防疫關卡還限2萬人

朱立倫屬意徐志榮選苗栗縣長 鍾東錦不排除脫黨參選

南投公立幼兒園今年增班282個名額 將開辦2歲幼幼專班

相關新聞

嘉市首座遊客中心主體露面 市府預告10月底啟用

嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，已可見建築主體，市府表示，進度70%，有望月底完工後給委外廠商裝潢，10月底就可...

台南安南區將有社會住宅了！史博館北側將興建千戶以上

台南市安南區也有社會住宅，台南市政府與內政部合作，看中國立台灣歷史博物館北側的國小用地，未來將興建1000戶以上的社宅，...

台灣蜂蜜今年大減產六到七成 得獎蜂農與農會合作促銷

台灣蜂蜜今年大減產，尤其龍眼、荔枝等主要蜜源產量與去年比較大減了六到七成，不過蜂農還是全力以赴，維持蜂蜜品質；台南市今年...

重機車友爭路權騎上國道 前車友名醫：開放弊多於利

大型重機團體網路串連車友，4天騎上國道爭路權，國道警察部署警力防堵，共攔獲91部機車舉發及移置，5年前，大型重機車隊也曾...

番路鄉代正副主席皆盼戰鄉長 議長：協調中

民進黨嘉義縣鄉鎮市長參選人僅剩番路鄉鄉長未定，黨內知情人士指出，徵召鄉代會副主席陳正昇的可能性大，他證實確實有意找他，應...

一波多折的台南南區灣裡公園今啟用 成附近最大綠地

一波多折的台南南區灣裡休閒公園，經過市府團隊5年多的努力，今天由市長黃偉哲主持啟用儀式，他表示原本是一個髒亂點、蚊蟲孳生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。