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番路鄉代正副主席皆盼戰鄉長 議長：協調中
民進黨嘉義縣鄉鎮市長參選人僅剩番路鄉鄉長未定，黨內知情人士指出，徵召鄉代會副主席陳正昇的可能性大，他證實確實有意找他，應盡快決定，但現任代表會主席林宏謙說，過去都是推主席選鄉長，若不公平不排除脫黨參選；現議長張明達表示，協調整合中。
陳正昇表示，議長是有意徵召他，自己已當了7屆民意代表近30年，有意願出戰，黨應盡快決定徵召人選，也該決定了。
「不公平的對待，不排除脫黨參選！」，林宏謙說，初選時有表明立場，不管黨提名誰，都會堅持參選，這幾日仍協調不一定是徵召陳，過往都是主席來參選鄉長的。
另名已表態參選的藥師蕭博勝，曾任嘉縣藥師公會理事長，無黨籍偏向泛藍陣營，在地方深耕民意佳，經鄉親勸進決定選鄉長，目前蕭的競選總部已開始整理，預計8月出版「堅定自信，您我同行」書刊，跟民眾展述從政理念。
蕭博勝表示，他對番路有宏觀理念，想讓番路鄉走向更好發展，以人民權益、公平正義為主軸，地方民眾希望改變，允諾勸進鄉親將參選到底決心。
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