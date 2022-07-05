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嘉市首座遊客中心主體露面 市府預告10月底啟用

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影

嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，已可見建築主體，市府表示，進度70%，有望月底完工後給委外廠商裝潢，10月底就可啟用，最重要設男女公廁各有4間，民眾不必走到嘉義公園內。

市府觀新處說，去年中評選出「對了出發股份有限公司」進駐經營，將提供旅遊諮詢、伴手禮、冷飲、冰品、紀念品購買、哺乳室、行動裝置充電區、上網區、輪椅租借等多功能服務，占地57坪雖小但五臟俱全。

觀新處指出，KANO園區的滑草場、溜滑梯近年獲親子好評，假日人潮踴躍，不過玩樂之餘，要如廁必須走進嘉義公園，未來只要往中山路方向走不到1分鐘，就能使用遊客中心的公廁，受限面積不能做太大，男廁、女廁內各有4個廁間，另有1個無障礙廁所。

議員傅大偉去年參加遊客中心開工動土，認為除了嘉義火車站內有旅遊服務中心，此為嘉市第1個打造的遊客中心，別僅限介紹KANO園區及附近嘉義公園、棒球場，涵蓋範圍要更多元化，市區各景點都要納入，把觀光軸帶、美術館等文化方面、宗教、特色商店，讓遊客更了解嘉市。

觀新處表示，未來將透過短片播放、文宣摺頁陳列、導覽解說及遊程包裝及伴手禮展售等方式，讓遊客中心成為一個遊客認識嘉義市的媒介，全方位地行銷與宣傳嘉市的食宿遊購行；現在整體工程進度近70%，正進行室內隔間、燈具、室外地坪與弱電管線等，建築有望本月就完工，驗收完讓廠商進駐裝潢。

嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影
嘉義市KANO園區旁的全市首座遊客中心，市府表示10月底就可啟用。記者林伯驊／攝影

嘉義 建築

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