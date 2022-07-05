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朴子市調解室新建辦公廳舍動土 明年初完工
嘉義縣朴子市公所新建辦公廳舍啟用，朴子警分局新建大樓即將完工，市公所自籌經費興建調解室辦公廳舍，上午舉行動土典禮，市長吳品叡主持，與市民代表、里長、調解會主席及委員上香祈福，明年1月30日完工。
市公所說，原調解室位在舊公所金臻圖書館後方，較不醒目，民眾不易找尋地點，環境及設備也無法承載目前的調解量，又因建材原物料不斷上漲導致新建工程多次流標。
經市長努力及代表會協助配合，興建調解室辦公廳舍才得以動工，新建調解室緊鄰朴子警分局及市公所，工程費949萬4千元，總樓地板面積45.47坪，興建為地上一層樓，新建工程由張嘉玲建築師事務所規畫設計監造，啟舜營造公司承攬興建，工期為210個日曆天，
吳品叡表示，調解會是市民有任何糾紛或紛爭需排除、溝通及取得共識處理、和解的場所，有舒適的環境場所是她的目標，動土新建的調解室緊鄰朴子警分局及市公所，避免民眾洽公時舟車往返費力耗時，做到利民、便民服務，新建工程因建材原物料不斷上漲，經過大家努力才順利發包，特別感謝代表會支持協助，共同期待未來嶄新調解室完工落成啟用，提供鄉親便捷、舒適環境。
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