朴子市調解室新建辦公廳舍動土 明年初完工

嘉義縣朴子市公所新建辦公廳舍啟用，朴子警分局新建大樓即將完工，市公所自籌經費興建調解室辦公廳舍，上午舉行動土典禮，市長吳品叡主持，與市民代表、里長、調解會主席及委員上香祈福，明年1月30日完工。

市公所說，原調解室位在舊公所金臻圖書館後方，較不醒目，民眾不易找尋地點，環境及設備也無法承載目前的調解量，又因建材原物料不斷上漲導致新建工程多次流標。

經市長努力及代表會協助配合，興建調解室辦公廳舍才得以動工，新建調解室緊鄰朴子警分局及市公所，工程費949萬4千元，總樓地板面積45.47坪，興建為地上一層樓，新建工程由張嘉玲建築師事務所規畫設計監造，啟舜營造公司承攬興建，工期為210個日曆天，