東石銀髮健身俱樂部揭牌 超高齡社會嘉縣第3座

嘉義縣老化比例全台居冠，老人逾10萬人，是台灣第一個進入「超高齡社會」的縣市，縣內第三座東石鄉銀髮健身俱樂部，上午縣長翁章梁帶來賓共同揭牌啟用，長輩在運動指導員指導下開心運動。

嘉縣祥和舞蹈協會熱舞揭幕，展現不老活力與熱情，銀髮健身俱樂部設置智能運動器材，提供全身身體組成分析檢測，透過體脂、肌肉量、體內水分等身體數值，分析及了解個人的健康狀況，並引進SMARC智能環狀運動課程，運用智慧AI進行全身功能動作評估與分析。

隨著中高齡及一般使用者身體狀況變化，循序漸進調整運動處方，提供精準個人化運動處方，客製化規畫長者需加強部位訓練，以及1對1個別化服務，落實精準化運動，讓長輩動腦動身體越來越健康。

縣長翁章梁說，縣府關注長者在地老化，運動最能預防改善老化造成的健康退化問題，提早從50歲正視健康議題，透過正確、規律運動，遠離肌少症、維持心肺耐力外，降低缺乏肌力和平衡力導致跌倒風險。

為照顧50歲以上健康、亞健康及衰弱長者，嘉縣於民國109年推動「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，第一座俱樂部在中埔鄉裕民社區，110年布建第二處新港鄉海瀛俱樂部，今年獲國健署補助，輔導弘道老人福利基金會在東石鄉猿樹社區設置第三座俱樂部。