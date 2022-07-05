辭掉百萬年薪 雲林青年施沛琳回鄉烤香腸大受歡迎

辭掉百萬年薪主管工作，雲林青年施沛琳回鄉接手媽媽的烤玉米攤車，除了傳統烤玉米及大腸包小腸外，更研發新口味，將韓式、泰式等元素與傳統小吃結合，深受顧客喜愛，從一代攤車，做到二代店面，靠著創意與創新，走出自己獨特的創業路。

施沛琳回憶說，自己是單親家庭，20多年前母親靠烤玉米和大腸包小腸，在路邊、夜市、廟會擺攤，將家中3姐妹拉拔長大，如今母親身體大不如前，她希望傳承母親的好手藝，將這份回憶延續下去，便辭掉咖啡店主管工作，回鄉接手母親攤車生意。

從辦公室冷氣環境到路邊烈日擺攤，施沛琳坦言，一開始其實很不習慣，但為了迎接人生新目標，她調整心態、重整步伐，並從主管經驗提取精華，將創新元素運用到傳統小吃上，把美式、泰式、韓式元素與大腸包小腸結合，推出獨一無二組合套餐，大獲客人好評，今年成功打造屬於自己的店面。

此外，施沛琳也以行動支持公益，今天特地一早5點起床準備百份大腸包小腸，為臺大雲林分院醫護人員打氣，用行動挺醫護，盼醫護人員能因社會上微小的愛心而感到溫暖。