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加速轉型農工大縣 嘉義縣治特區公辦市地重劃都計啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府啟動擴大縣治特區都計開發，預訂明年初擬定公辦市地重劃計畫書送內政部審查。記者魯永明／攝影
嘉義縣府啟動擴大縣治特區都計開發，預訂明年初擬定公辦市地重劃計畫書送內政部審查。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁年底參選連任，力拚選舉提出願景轉型農工大縣，因應嘉科園區等重大開發，同步啟動擴大縣治特區都計開發，上網徵求服務廠商推動市地重畫，預計8、9月辦土地所有權人座談會，明年初擬定市地重劃計畫書送內政部審查。

縣府地政處說，近來中央及縣府編龐大預算，在治特區周邊投入多項重大公共建設開發，包括故宮南院、嘉科園區、嘉義高鐵站、馬稠後產業園區、長庚醫療專用區、五分車延駛、無人機AI創新應用研發中心、微型文創園區等開發案。

為加速縣治特區都市計畫開發，引導都市土地發展與促進土地利用，合併擴大縣治六單元市地重劃開發區，基於公共利益考量，決議全區採公辦市地重劃開發，分案進行。開發面積廣達367公頃，以168縣道為界，分為兩個開發區，為顧及地主權益，兩個區域將同時開發，開發期間預估約年6至7年。

開發完成後縣府將取得約99公頃公共設施用地，提供都市開放空間使用，可釋出約268公頃建地，提供馬稠後產業園區及嘉科園區所需的產業住宅需求。

重劃區大多在太保及朴子市行政區，整體規畫以「宜居、適商、新綠城」為目標，發展便捷交通路網、塑造沿街商業環境、創造宜居智慧城市，導入綠色基盤設施，結合完整園道路網，創造連貫完整友善步行綠化空間，塑造多元綠蔭呈現方式，建構連續性生態綠廊，型塑縣治地區生態網絡，創造商業軸帶空間，帶動地方發展，未來將為縣治地區營造成為適合綠色生態、都市發展嘉義新都心。

嘉義縣府啟動擴大縣治特區都計開發，預訂明年初擬定公辦市地重劃計畫書送內政部審查。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府啟動擴大縣治特區都計開發，預訂明年初擬定公辦市地重劃計畫書送內政部審查。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府啟動擴大縣治特區都計開發，預訂明年初擬定公辦市地重劃計畫書送內政部審查。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府啟動擴大縣治特區都計開發，預訂明年初擬定公辦市地重劃計畫書送內政部審查。記者魯永明／翻攝

嘉義 開發區

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