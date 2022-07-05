加速轉型農工大縣 嘉義縣治特區公辦市地重劃都計啟動

嘉義縣長翁章梁年底參選連任，力拚選舉提出願景轉型農工大縣，因應嘉科園區等重大開發，同步啟動擴大縣治特區都計開發，上網徵求服務廠商推動市地重畫，預計8、9月辦土地所有權人座談會，明年初擬定市地重劃計畫書送內政部審查。

縣府地政處說，近來中央及縣府編龐大預算，在治特區周邊投入多項重大公共建設開發，包括故宮南院、嘉科園區、嘉義高鐵站、馬稠後產業園區、長庚醫療專用區、五分車延駛、無人機AI創新應用研發中心、微型文創園區等開發案。

為加速縣治特區都市計畫開發，引導都市土地發展與促進土地利用，合併擴大縣治六單元市地重劃開發區，基於公共利益考量，決議全區採公辦市地重劃開發，分案進行。開發面積廣達367公頃，以168縣道為界，分為兩個開發區，為顧及地主權益，兩個區域將同時開發，開發期間預估約年6至7年。

開發完成後縣府將取得約99公頃公共設施用地，提供都市開放空間使用，可釋出約268公頃建地，提供馬稠後產業園區及嘉科園區所需的產業住宅需求。