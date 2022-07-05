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業者聯手殺價標售資源回收物致流標 南市不讓脖子被掐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局為解決資源回收物去化問題，規畫採BOO方式，也解決多年來招標不易的問題。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局為解決資源回收物去化問題，規畫採BOO方式，也解決多年來招標不易的問題。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局每年以招標方式將資源回收物標售給業者，但也遇到業者聯手殺價，要到4、5標才標得出去，並且無處放資源回收物問題，基於財源、人力、用地考量，將採BOO由業者設置細分類場處理。但市議員擔心未來無法控管，要求做好規畫。

台南市現有南區、新化區、永康、新營及麻豆區5處資源回收物貯存場，各區資源回收物先放到貯存場，再由廠商來運送，但也發生招標不易，以及廠商處理量能不足，回收物擠爆致堆置等問題。

環保局表示，5處資源回收物貯存場每年4月固定招標收購回收物的廠商，因採最高標，形成每年招標時，疑業者聯手殺價，一直讓標案流標，迫使標價下降，有如脖子被掐住。

其中南區資源回收物貯存場已流標5次，希望第6標能標出去。也因為這一問題，規畫採取由業者自建、自營並擁有所有權的BOO方式。

台南市議會昨天2、3讀會通過300萬元BOO規畫案，完成規畫後，即可辦理招標。環保局希望明年上半年能完成招商及簽約，後年啟用。

目前南市每月資源回收物約4千公噸，此案規畫招商投資興建每日處理50公噸以上資源回收物細分類廠，可細分資源回收物56項。

未來原有的資源回收場可作為清潔隊清運車輛停放，或資源回收物暫存及轉運空間用途，原有分類人力則可配置清運及環境清掃等業務。

局長謝世傑表示，目前環保局每年變賣資源回收所得約2千萬元，評估設細分類廠後，廠商將以每公斤回饋0.3至0.5元計算，一年回饋金約2千萬元，在收入不減的情況下，可以節省人力、物力、財力。

市議員穎艾達利、林燕助都關心此BOO案，穎艾達利認為，採BOO方式，主控權操之業者，市府無法監督管理，並擔心坐大而獨占，建議未來簽契約時因兼顧到市府有監控與管理的問題。

林燕祝說，若自建細分類廠約經費1億元，但市府考量人力、財力決定用BOO方式，建議還是考量有主控權的BOT，經費可分2至3年編列。

謝世傑表示，未來會有專案管理計畫用來監督廠商。

資源回收 台南

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