爭議不斷…經濟部撤回雲科工業區廢棄物處理場環評程序

雲林科技工業區廢棄物處理場近日意外成為藍綠政治角力焦點，為避免工業區環評書件內容、SRF技術持續被誤解，經濟部工業局今天主動撤回雲科工環評程序，後續進展仍待地方協調溝通，盼能早日達成共識。

經濟部表示，SRF並非焚化爐，兩者不相同。雲科工大北勢區廢棄物處理場環保用地是以「循環經濟」及「轉廢為能」方式，納入工業區廠商聯合總會及雲林科技工業區廠協會建議，參考丹麥的垃圾處理模式，規劃設置固體再生燃料(solid recovery fuel, SRF)技術，廢棄物經過分選，破碎及均質化程序，轉換成再生燃料。

經濟部也說，地方經濟、產業要發展，要繼續擴大招商，相應的必須要擔負事業廢棄物處理責任，才能兼顧產業發展與環境永續，不可能要產業卻不處理廢棄物，若無法面對現實解決問題，在地發展很難持續，未來將持續進行地方溝通，希望追求地方發展、產業、環境的三贏。