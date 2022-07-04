杏壇捷報！南市6師長及大橋國小志工團獲杏壇芬芳獎

今年全國杏壇芬芳獎名單公布，台南市大橋國小校長賴銘傳、麻豆國中林佳靜、青草國小吳宗勳、玉井國小陳貞宇，以及私立佳恩幼兒園長陳春鳳、大台南婦女會附幼教保員楊靜慈、大橋國小志工團獲獎。市長黃偉哲肯定得獎者盡心盡力為教育服務，無私的奉獻與無悔的付出足為表率。

大橋國小校長賴銘傳秉持創新經營永續傳承理念，整修創校精神堡壘，擴大爭取多元經費，活化校園環境；推動學習型組織，帶動教師專業成長並提供學生多元展能；招募多元志工，支援學校活動。

麻豆國中教師林佳靜積極與外部資源合作，全力投入素養導向教學、評量及跨領域彈性課程設計；因應疫情，改變教學及研習樣貌，突破限制，提供線上教學資源共享；積極推動學習意願，提升學生學習能力。

青草國小教師吳宗勳利用夜間或課後努力指導學生課業，績效卓著，點亮教育希望；依學生的個別差異，提供不一樣的教學方法，並規畫設計多元展能活動，以多元學習及文化刺激讓孩子有豐富的學習經驗，提升學習興趣。

玉井國小教師陳貞宇以同理、關懷、陪伴來經營班級，讓學生感受到愛與尊重；運用各式教學法，依學生需求設計創意課程及教材，提升學習動機，增加學習成效，並執行弱勢學生補救教學方案，績效顯著。

私立佳恩幼兒園長陳春鳳奉獻幼教38年，以幼兒啟蒙師為使命，精進幼教專業取得博士學位，勇於創新翻轉思維，提攜後進並建立傳承。因自身成長經驗，特別關注並以行動協助弱勢家庭幼兒。

大台南婦女會附設台南市私立幼兒園教保員楊靜慈，熱愛幼兒教育，為幼兒教育導入創新教學，教育孩子心中要有愛，有愛要分享，為幼兒教育貢獻力量，實踐並延續以愛教育愛的信念。