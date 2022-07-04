快訊

慟！「超偶冠軍」朱俐靜積極對抗乳癌2年 家人證實病逝

才晉升人母 林依晨再報喜「新身份」網友嗨翻了

金融圈關注！台新金再申讓136萬張彰銀股票 持股比降至7%

杏壇捷報！南市6師長及大橋國小志工團獲杏壇芬芳獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市青草國小吳宗勳獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市青草國小吳宗勳獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供

今年全國杏壇芬芳獎名單公布，台南市大橋國小校長賴銘傳、麻豆國中林佳靜、青草國小吳宗勳、玉井國小陳貞宇，以及私立佳恩幼兒園長陳春鳳、大台南婦女會附幼教保員楊靜慈、大橋國小志工團獲獎。市長黃偉哲肯定得獎者盡心盡力為教育服務，無私的奉獻與無悔的付出足為表率。

大橋國小校長賴銘傳秉持創新經營永續傳承理念，整修創校精神堡壘，擴大爭取多元經費，活化校園環境；推動學習型組織，帶動教師專業成長並提供學生多元展能；招募多元志工，支援學校活動。

麻豆國中教師林佳靜積極與外部資源合作，全力投入素養導向教學、評量及跨領域彈性課程設計；因應疫情，改變教學及研習樣貌，突破限制，提供線上教學資源共享；積極推動學習意願，提升學生學習能力。

青草國小教師吳宗勳利用夜間或課後努力指導學生課業，績效卓著，點亮教育希望；依學生的個別差異，提供不一樣的教學方法，並規畫設計多元展能活動，以多元學習及文化刺激讓孩子有豐富的學習經驗，提升學習興趣。

玉井國小教師陳貞宇以同理、關懷、陪伴來經營班級，讓學生感受到愛與尊重；運用各式教學法，依學生需求設計創意課程及教材，提升學習動機，增加學習成效，並執行弱勢學生補救教學方案，績效顯著。

私立佳恩幼兒園長陳春鳳奉獻幼教38年，以幼兒啟蒙師為使命，精進幼教專業取得博士學位，勇於創新翻轉思維，提攜後進並建立傳承。因自身成長經驗，特別關注並以行動協助弱勢家庭幼兒。

大台南婦女會附設台南市私立幼兒園教保員楊靜慈，熱愛幼兒教育，為幼兒教育導入創新教學，教育孩子心中要有愛，有愛要分享，為幼兒教育貢獻力量，實踐並延續以愛教育愛的信念。

大橋國小志工團故事組本著愛說故事及照顧學生的心，積極增進說故事技能，培訓、觀摩、示範、備課、分享，以論語章句融入歷史故事為題材，用趣味活潑的說學逗唱方式引導學生喜歡經典故事，潛移默化向上向善。

台南市大橋國小校長賴銘傳獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市大橋國小校長賴銘傳獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市私立佳恩幼兒園長陳春鳳獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市私立佳恩幼兒園長陳春鳳獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市玉井國小陳貞宇獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市玉井國小陳貞宇獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市麻豆國中林佳靜獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市麻豆國中林佳靜獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市大橋國小志工團獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市大橋國小志工團獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市大台南婦女會附幼教保員楊靜慈獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供
台南市大台南婦女會附幼教保員楊靜慈獲教育部全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供

台南 幼兒園 幼教

延伸閱讀

原物料物價飆升缺工籠罩 南市最新水利工程流標率出爐

「民進黨部主委最好康」引爭議 南市議會上演控告戲碼

力求降低死亡率 南市緊急救護首度施用「傳明酸」止血

學子放暑假 南市消防加強消防安檢力求安全

相關新聞

杏壇捷報！南市6師長及大橋國小志工團獲杏壇芬芳獎

今年全國杏壇芬芳獎名單公布，台南市大橋國小校長賴銘傳、麻豆國中林佳靜、青草國小吳宗勳、玉井國小陳貞宇，以及私立佳恩幼兒園...

雲林萡子寮漁港計畫建造跨港彩虹橋 帶動觀光重現榮景

雲林最大的萡子寮漁港因航道淤積，漁業日漸沒落，昔日繁榮盛況不再，為活化漁港，縣府除完成萡子寮漁港特定區用地變更將打造水產...

台南市南區通盤檢討再公展 多處廣場解編為住宅區

台南市南區都市計畫細部計畫已到檢討年限，都發局已啟動第二次通盤檢討作業，並提送都市計畫委員會，卻因部分審議通過的內容超出...

陳明文出席選戰營喊「國嘉隊」成軍 嘉義縣議員質疑未受邀

小英之友會昨和今天辦選戰研習營，邀請雲林、嘉縣、嘉市地區的參選人，立委陳明文貼文表示「國嘉隊」正式成軍、要終結派系，不過...

原物料物價飆升缺工籠罩 南市最新水利工程流標率出爐

缺工、原物料物價上漲等因素，衝擊公共工程招標作業，台南市政府水利局表示，去年迄今全市水利工程流標率約6.4%，將持續努力...

雲林瑞春醬油通過觀光工廠評鑑標章 喜迎第一批小團客

雲林縣西螺鎮瑞春醬油工廠擁有2千多個陶土古甕，佔地約6千坪，是全國最大的甕場，在董事長林淑媛帶領下，改善工廠動線及無障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。