萡子寮港計畫建造跨港彩虹橋 帶動觀光重現榮景

雲林最大的萡子寮漁港因航道淤積，漁業日漸沒落，昔日繁榮盛況不再，為活化漁港，縣府除完成萡子寮漁港特定區用地變更將打造水產精品加值園區，並計畫建造1座橫跨港域的彩虹橋、海景市集、水上森林迷宮及海岸祕境等設施，預估經費逾億元，期待結合觀光找回漁港昔日風華。

為發展雲西海線觀光，雲林縣長張麗善今天偕同城鄉處長林長造及知名建築師廖偉立、雲林區漁會總幹事林傳育等人，會勘漁港並研議建造跨港彩虹橋的可行性。

張麗善指出，列屬二級漁港的萡子寮漁港，曾是西部沿海重要的漁港，多年來因海岸地形變動、漂砂淤積嚴重影響航道，船筏出海作業困難，使盛極一時的漁港榮景不再，走向沒落。

張麗善說，為活化漁港，縣府在今年5月將荒廢多年的漁港特定區，透過都市計畫將24公頃住商用地變更為工業用地，將引進水產及機械加工業打造水產精品加值園區，目前已有倉儲業進駐。

漁會總幹事林傳育說，除引進產業，結合觀光才可望讓漁港起死回生，漁港沉寂2、30年，失去很多進步的機會，除了漁港，週邊還有像璞玉一樣尚未開發的漂亮秘境與沙灘，夕陽海景美到不行，是內行遊客的最愛，也是沿岸新祕境，別具開發價值，希望經由規畫開發，讓漁港脫胎換骨，重現榮況。

張麗善今天特別邀請彰化王功漁港景觀跨橋及北港女兒橋的建築師廖偉立現勘，商議建造跨港彩虹橋的可行性。廖偉立顧及漁港天候和季風因素，建議打造百米造型橋梁，串連漁會、漁市及外港景觀區，作為開發的主題，同時再利用周邊廢棄設施活化、海景咖啡市集、森林溼地迷宮及沙灘祕境納入一併開發，讓整座漁港轉型為觀光園區。