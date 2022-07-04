陳明文出席選戰營喊「國嘉隊」成軍 縣議員質疑未受邀

小英之友會昨和今天辦選戰研習營，邀請雲林、嘉縣、嘉市地區的參選人，立委陳明文貼文表示「國嘉隊」正式成軍、要終結派系，不過合照並未見所有嘉義縣的民進黨籍參選人，議員黃嫈珺表示未受邀，批「實際上分得可清楚了」；小英之友總會回應，參加者都是加入或長期小英之友會的人。

此活動在台中麗寶福容飯店舉行，小英總會辦公室主任蔡舒景表示，選戰營活動已持續好幾年，受邀或來參加者，都是有加入或長期服務小英之友會的人員，我們展開雙臂歡迎理念相同想加入的本黨、無黨參選人以及有興趣的朋友。

嘉縣長翁章梁說，成立國嘉隊是整合團隊及選舉節奏，意志是台灣優先、嘉義優先，捍衛本土政權及實現嘉義農工大縣轉型，左手抓發展，右手照顧嘉義人民，共同贏得年底大選；嘉縣民進黨部主委陳川崎表示，自己也是受邀參加，並非縣黨部辦的活動，嘉縣黨內目前剩番路鄉長徵召人選未定，會由縣議長張明達協調整合。

陳明文昨晚在臉書貼活動合照，指出這一屆「國嘉隊」的隊長是翁章梁、副隊長是立委蔡易餘，自己擔任領隊，要「終結派系政治」、「開啟清流共治」，因嘉縣長久主要是黃派與林派輪流執政，黃派從黃老達、陳適庸、李雅景到翁重鈞， 林派則是從林振榮、曾振農、陳明文到張花冠；除了黃、林派，還有蔡易餘祖父蔡長銘的蔡派。

陳明文認為，派系政治不符合派系利益就幾乎沒有合作的餘地，對嘉縣長遠發展非常不利，應該到他和張花冠這一代就應該終結，於是2018年縣長選舉提出終結派系、清流共治，回歸政黨政治，也期待國嘉隊的成員，繼續為黨吸收理念相近的認同者，年底由翁章梁扮演母雞一起打團體戰。

縣議員黃嫈珺今受訪說自己「刻意不被邀請」，質疑陳明文終結派系的說法，「嘴巴這麼說，實際上分得可清楚了」，希望中央黨部查清楚，因為小則營隊、大則造勢大會；她說，不可能沒支持黨推的候選人，但在地和其他政黨或無黨不可能沒互動，也不會替非同黨站台，不願再受黨內排擠。

嘉縣議長張明達也不在合照內，他表示自己晚到才沒拍到合照，縣議員陳柏麟說，有受邀但另已有預定的宴席，才沒出席。

據了解，此活動小英之友會全國總會舉辦，對象為雲嘉嘉地區參選人和小英之友會有戶動者，也非黨部主辦，內部人士認為，沒有疏漏邀請的問題。