原物料物價飆升缺工籠罩 南市最新水利工程流標率出爐

缺工、原物料物價上漲等因素，衝擊公共工程招標作業，台南市政府水利局表示，去年迄今全市水利工程流標率約6.4%，將持續努力降低改善。

水利局表示，去年迄今因疫情、俄烏戰爭及通膨等多重不利因素衝擊，許多重大工程受缺工、缺料及物價上漲等影響進度；經統計，水利局去年1月至今年6月公告金額以上工程類決標案件數計348件，未能於預期次數內決標案件數約22件，佔整體決標件數比例6.4%以下。

水利局說，分析多次流標案件原因，多為案件較大，原物料因素變異性大，且工期以目前勞力招募較為困難難以評估。

為解決缺工問題，水利局除同意施工廠商申請外籍移工補充不足人力外，針對少數流標多次案件，也針對物價上漲等因素重新編列預算並檢討設計內容合約書圖合理性，同時考量疫情及其他因素訂定合理工期，以期各項公共工程仍能持續順利推動。

另對於小型工程案件部分，也評估採開口契約或併案發包等方式辦理，以提高執行率。

水利局接續說明，以安南區海東D2抽水站新建治理工程為例，考量工地缺工及疫情條件增加工期，也參考最新市場報價及評估物價趨勢調整單價，同時也在原防汛條件不變的原則下減做工項等，該案經修正後已完成評選，目前辦理議價決標作業中。