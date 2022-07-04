快訊

年資17年月薪不到3萬...中華快遞罷工要加薪 交通部回應

羽球／王齊麟、李洋確診新冠 退出大馬名人賽

30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原物料物價飆升缺工籠罩 南市最新水利工程流標率出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
受新冠肺炎疫情影響，建築原物料、勞工短缺，導致工程受影響。圖／報系資料照
受新冠肺炎疫情影響，建築原物料、勞工短缺，導致工程受影響。圖／報系資料照

缺工、原物料物價上漲等因素，衝擊公共工程招標作業，台南市政府水利局表示，去年迄今全市水利工程流標率約6.4%，將持續努力降低改善。

水利局表示，去年迄今因疫情、俄烏戰爭及通膨等多重不利因素衝擊，許多重大工程受缺工、缺料及物價上漲等影響進度；經統計，水利局去年1月至今年6月公告金額以上工程類決標案件數計348件，未能於預期次數內決標案件數約22件，佔整體決標件數比例6.4%以下。

水利局說，分析多次流標案件原因，多為案件較大，原物料因素變異性大，且工期以目前勞力招募較為困難難以評估。

為解決缺工問題，水利局除同意施工廠商申請外籍移工補充不足人力外，針對少數流標多次案件，也針對物價上漲等因素重新編列預算並檢討設計內容合約書圖合理性，同時考量疫情及其他因素訂定合理工期，以期各項公共工程仍能持續順利推動。

另對於小型工程案件部分，也評估採開口契約或併案發包等方式辦理，以提高執行率。

水利局接續說明，以安南區海東D2抽水站新建治理工程為例，考量工地缺工及疫情條件增加工期，也參考最新市場報價及評估物價趨勢調整單價，同時也在原防汛條件不變的原則下減做工項等，該案經修正後已完成評選，目前辦理議價決標作業中。

水利局表示，重大工程案件會特別針對設計內容合約書圖合理性且各工程契約會依實務調整，並同時考量市場行情編列合理預算、檢視各項材料、設備、工法、工期、現場施工條件環境等是否合理可行。

原物料物價飆升及缺工等因素，南市水利工程流標率約6.4%，圖為辦理議價決標中的安南區海東D2抽水站新建治理工程模擬圖。圖 ／台南市政府水利局提供
原物料物價飆升及缺工等因素，南市水利工程流標率約6.4%，圖為辦理議價決標中的安南區海東D2抽水站新建治理工程模擬圖。圖 ／台南市政府水利局提供

水利局 疫情 台南

延伸閱讀

工料雙漲建商觀望 國產署原址改建案三度流標

紅土沖進台中神岡淹成「紅河」 民代爭取6千萬分區治水

力求降低死亡率 南市緊急救護首度施用「傳明酸」止血

解缺工！青年學一技之長 最高可領9.6萬學習獎勵金

相關新聞

陳明文出席選戰營喊「國嘉隊」成軍 縣議員質疑未受邀

小英之友會昨和今天辦選戰研習營，邀請雲林、嘉縣、嘉市地區的參選人，立委陳明文貼文表示「國嘉隊」正式成軍、要終結派系，不過...

原物料物價飆升缺工籠罩 南市最新水利工程流標率出爐

缺工、原物料物價上漲等因素，衝擊公共工程招標作業，台南市政府水利局表示，去年迄今全市水利工程流標率約6.4%，將持續努力...

雲林瑞春醬油通過觀光工廠評鑑標章 喜迎第一批小團客

雲林縣西螺鎮瑞春醬油工廠擁有2千多個陶土古甕，佔地約6千坪，是全國最大的甕場，在董事長林淑媛帶領下，改善工廠動線及無障礙...

數位科技縮短就醫距離 今虛擬健保卡前進阿里山教學

中央健康保險署今日前進到嘉縣阿里山鄉達娜伊谷園區內，舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」首場活動。嘉義基督教醫院以「居家醫療」...

嘉市寵物隨地便溺裁罰上半年7件 追平去年全年

養寵物情況普遍，據統計，嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同，以發生在居民家門口為主，環保局分析，...

「民進黨部主委最好康」引爭議 南市議會上演控告戲碼

台南市議員蔡育輝日前質詢，指民進黨市黨部主委很會募款，一桌就募到上百萬元，募了好幾億，主委潘新傳指蔡含血噴人，要求公開道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。