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雲林瑞春醬油通過觀光工廠評鑑標章 喜迎第一批小團客

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮瑞春醬油觀光工廠今與家扶中心合作，帶領家扶兒童親手製作和風醬油。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮瑞春醬油觀光工廠今與家扶中心合作，帶領家扶兒童親手製作和風醬油。記者黃于凡／攝影

雲林縣西螺鎮瑞春醬油工廠擁有2千多個陶土古甕，佔地約6千坪，是全國最大的甕場，在董事長林淑媛帶領下，改善工廠動線及無障礙設備，終於在今年通過交通部觀光工廠評鑑標章，成為雲林縣第11家觀光工廠，今與家扶中心合作，迎來觀光工廠第一批遊客，帶領家扶兒童親手做醬油。

縣長張麗善表示，瑞春醬油工廠1921年成立至今已逾百年，是在地老字號的醬油工廠，因應時代發展，縣府積極輔導工廠轉型發展觀光並行銷品牌，邀請評鑑委員及雲科大團隊實地訪視並提供改善建議，幾經波折與改善，終於在今年成功取得觀光部觀光工廠評鑑標章，成為雲林縣第11間觀光工廠。

瑞春醬油副總經理鍾政達說，申請觀光工廠需被交通部納管，不但得不到補助，每3年還得面臨重新評鑑，相當吃力不討好使人卻步，但調整心態後，在縣府大力協助下，將臨門一腳的拼圖補上，加強無障礙設施、設備，終於在6月下旬接獲評鑑通過的好消息。

瑞春醬油董事長林淑媛說，很高興瑞春醬油工廠通過觀光工廠評鑑標章，今天特地邀請雲林家扶中心帶著孩子到觀光工廠體驗，成為觀光工廠第一批體驗的小遊客，帶領孩子們體驗早期製醬工法，從挑選黑豆開始，一直到拌鹽發酵，最後親手熬製和風醬油，看著孩子們玩的開心，她也覺得很開心。

副縣長謝淑亞說，瑞春醬油擁有全國最大甕場，約2千多個陶土古甕，佔地約6千坪，空氣中瀰漫著豆香，很開心看到瑞春醬油工廠配合家扶中心舉辦文化之旅，讓孩子從源頭了解醬油是如何製作的，也更認識家鄉特色。

學生林宇安分享，他在過程中學到很多，沒想到醬油製作過程如此繁瑣，也感謝瑞春醬油工廠提供體驗活動，讓平時都需在家照顧行動不便家人的他，有機會能到外面走走看看。

雲林縣西螺鎮瑞春醬油觀光工廠今與家扶中心合作，帶領家扶兒童親手做醬油。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮瑞春醬油觀光工廠今與家扶中心合作，帶領家扶兒童親手做醬油。記者黃于凡／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（右二）親自到場，在瑞春醬油董事長林淑媛（右一）帶領下，與家扶兒童一起體驗手工製醬。記者黃于凡／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（右二）親自到場，在瑞春醬油董事長林淑媛（右一）帶領下，與家扶兒童一起體驗手工製醬。記者黃于凡／攝影
雲林縣瑞春醬油工廠擁有6千多個古甕，占地2千多公頃，是全台最大醬油甕場。記者黃于凡／攝影
雲林縣瑞春醬油工廠擁有6千多個古甕，占地2千多公頃，是全台最大醬油甕場。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮瑞春醬油觀光工廠通過觀光工廠評鑑標章，今與家扶中心合作，迎來第一批小遊客。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮瑞春醬油觀光工廠通過觀光工廠評鑑標章，今與家扶中心合作，迎來第一批小遊客。記者黃于凡／攝影

觀光工廠 雲林 張麗善

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