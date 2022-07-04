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數位科技縮短就醫距離 今虛擬健保卡前進阿里山教學

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中央健康保險署今日前進到嘉縣阿里山鄉達娜伊谷園區內，舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」首場活動。記者呂慧瑜／攝影
中央健康保險署今日前進到嘉縣阿里山鄉達娜伊谷園區內，舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」首場活動。記者呂慧瑜／攝影

中央健康保險署今日前進到嘉縣阿里山鄉達娜伊谷園區內，舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」首場活動。嘉義基督教醫院以「居家醫療」、「遠距醫療」及「視訊診療」三域聯合，以實機操作及現場申辦協助，增加政策整體推動。

在疫情的推波助瀾之下，已有許多民眾下載健保快易通「健康存摺APP」，出示虛擬健保卡QR code就可以完成視訊診療，掛號、看診、檢查、領藥等就醫程序。

據中央健保署表示，從去年6月推動虛擬健保卡開始截至今年7月1日止，全國已有27萬3787人持有虛擬健保卡，607家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務。

為提升偏鄉醫療照護的可近性，能透過數位科技縮短就醫距離，考量當地人口數及醫療資源情形，嘉義縣於16鄉鎮辦理虛擬健保卡實體教學，先擇定嘉義縣阿里山鄉辦理首場活動。

嘉義基督教醫院表示，數十年來持續山地、偏遠地區醫療服務計畫，醫療團隊至偏鄉地區提供「居家醫療」服務時，需攜帶看診用的電腦、讀卡機及許多醫療設備，負擔沉重，也常出現健保IC卡無法讀取、寫入時間緩慢等問題。

為了解決上述醫療服務之不便，現場展示運用健保署開發的「居家輕量藍牙APP」，讓醫護人員只需攜帶輕便的平板或手機，即可掃描虛擬健保卡看診，並透過健保醫療資訊雲端系統查詢病人就醫紀錄，提供診斷與用藥安全必要資訊。

嘉基部落健康中心主任安欣瑜醫師表示，自2016年2月啟動山區及偏遠地區，並由醫師、護理師、藥劑師、居家照顧服務員及社工組成居家醫療團隊，主動走入病人家中，為許多臥床、失能、行動不便的患者解決回診不便的問題。近年來受新冠肺炎疫情影響，改變大家原有生活方式，尤其行動不便困難就醫民眾可選擇居家醫療，不僅環境熟悉且有家人陪伴，同時降低外出就醫的感染風險，因此發展就醫數位化有其必要性。

嘉基副院長周恬弘表示，今年6月開始以遠距醫療巡迴車，設有攜帶型數位醫療影像系統、遠距醫療平台及數位五官鏡組，在山美、新美、茶山村三村開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科與急診之「遠距醫療」服務，屆時皆能透過運用虛擬健保卡使用提升了民眾就醫便利性及便利性。

中央健康保險署人員現場教山美村長安麗花辦理虛擬健保卡。記者呂慧瑜／攝影
中央健康保險署人員現場教山美村長安麗花辦理虛擬健保卡。記者呂慧瑜／攝影

健保卡 嘉義 遠距

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