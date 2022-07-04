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嘉市寵物隨地便溺裁罰上半年7件 追平去年全年

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同。圖為在新榮街住戶門口便溺遭檢舉。圖／嘉義市政府環保局提供
嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同。圖為在新榮街住戶門口便溺遭檢舉。圖／嘉義市政府環保局提供

寵物情況普遍，據統計，嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同，以發生在居民家門口為主，環保局分析，近來檢舉事證有備得更齊全，較易裁罰，仍籲飼主加強管理寵物，別造成鄰里間不愉快。

環保局統計，去年全年民眾陳情貓狗隨意便溺141件，其中1到6月84件，今年1到6月陳情56件，但去年全年和今年上半年裁罰都一樣7件，都各罰飼主1200元，沒有特別便溺熱點，不過裁罰件數中，不少都是自家門口遭狗便溺，憤而檢舉。

據了解，忠孝北街一處民宅在4月、5月，都分別遭附近的白狗、黃狗，跑到家門前盆栽旁便溺，氣得檢舉；新榮路路邊店面，3月間也被黃狗大便。

環保局指出，若狗在其他居民的家門口便溺，剛好該戶有監視器，就可能檢舉，雖然同期的陳情案件減少，還很難斷定是否民眾疏縱犬隻便溺又不清除的案件真的變少，都還待觀察，不過有加強宣導和開罰，至少被罰過的飼主會改進，也可能因此互相提醒。

不過開罰件數和去年相同，環保局研判，民眾檢舉的事證更加明確，較好依廢棄物清理法第11條第6款、第27條第9款及市府公告汙染環境行為公告事項第1點第9款規定，可罰1200元到6000元不等，目前都開罰1200元，檢舉者可獲1成獎金。

嘉市動物守護協會創會理事長吳育才說，飼主愈來愈有相關觀念，遛貓狗準備好器具，當狗還在便，就已拿出來、「秒收」大便，配合度高。

嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同。圖為在健康十三路路邊便溺遭檢舉。圖／嘉義市政府環保局提供
嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同。圖為在健康十三路路邊便溺遭檢舉。圖／嘉義市政府環保局提供
嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同。圖為在忠孝北街住戶門口便溺遭檢舉。圖／嘉義市政府環保局提供
嘉義市政府1到6月裁罰7件寵物隨地大小便，和去年全年度相同。圖為在忠孝北街住戶門口便溺遭檢舉。圖／嘉義市政府環保局提供

寵物 盆栽

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