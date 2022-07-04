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「民進黨部主委最好康」引爭議 南市議會上演控告戲碼

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡育輝控告民進黨台南市黨部主委潘新傳涉嫌誹謗、違反選罷法意圖使人不當選。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員蔡育輝控告民進黨台南市黨部主委潘新傳涉嫌誹謗、違反選罷法意圖使人不當選。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員蔡育輝日前質詢，指民進黨市黨部主委很會募款，一桌就募到上百萬元，募了好幾億，主委潘新傳指蔡含血噴人，要求公開道歉，否則提告。蔡今天強調沒指名道姓，反控潘新傳、黨部執行長孟暉涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選。

市議員蔡育輝30日指有企業主反映，被民進黨市黨部主委叫去吃飯，結果每人都被募款至少10萬元，一桌收起來1百多萬，全部好幾千萬。蔡並指，以前人說，最賺錢的行業第一賣冰、第二當醫生，現在當民進黨主委最好康，要把第二改成當民進黨主委，台南市黨部主委潘新傳指是含血噴人，要蔡育輝3天內公開道歉，否則控告蔡育輝加重誹謗，以捍衛他的清白。

蔡育輝今天表示，當天他是指2020總統選舉的時候，並沒有說是現在，他也承認沒有說清楚，造成誤解；但是潘對號入座，而且他是在議會質詢提出，若潘要提告，將會是民進黨市黨部主委告議員首例，基於捍衛民主原則，2日已向新營警分局控告潘新傳、執行長張孟暉涉嫌誹謗、違反選罷法意圖使人不當選。市議員讀崑福也不滿批說「動不動就要告，是怕人監督？」

潘新傳之前示，人格不容汙衊，在大法官會議，釋字第122號解釋，提到「如與會議事項無關，而為妨害名譽或其他顯然違法之言論，則係濫用言論免責權；而權利不得濫用，乃法治國家公法與私法之共同原則，即不應再予保障。」指蔡以臆測方式恐誤導社會觀感不佳聯想。

民進黨 台南 選罷法

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